Ипотека в помощь: 3 способа купить дом в Якутске, если на него не хватает денег

Якутск, СОТ Чагда-Шестаковка. Источник: Домклик

Лето не за горами, и кажется, запах шашлыков уже витает в пока еще совсем не жарком воздухе. Впору завидовать тем, у кого есть дача, — они могут наслаждаться отдыхом на свежем воздухе в любое время. Ну или не завидовать, а собраться с мыслями и самим организовать себе такое счастье. Сегодня, чтобы купить дачу или замахнуться на загородный дом, вовсе не обязательно быть миллионером или занимать у родственников или друзей. Достаточно выбрать подходящую ипотечную программу. Покажем на примерах.

Допустим, мы (представьте для наглядности стандартную семью) решили купить дом в Якутске. Чтобы не сильно далеко от города, не очень дорого и при этом поближе к воде. Огромные коттеджи смотреть не будем, ветхие дачки — тоже. Нас вполне устроит вариант за 4 – 6 миллионов рублей. Подходящие объявления нашли на сервисе недвижимости Домклик от Сбера. Сами дома (пока по фото) нас порадовали: да, скромно, но есть все, что надо для комфортного отдыха. И цена, как хотели. Но…

Но ведь на руках у нас этих миллионов пока нет. Зато есть огромное желание устраивать барбекю в летней беседке и загорать на собственном участке. А также имеется небольшой стартовый капитал (в пределах 700 – 800 тысяч рублей) и, возможно, сертификат на материнский капитал — в принципе, вполне достаточно, чтобы оформить ипотеку. Давайте воспользуемся ипотечным калькулятором и посмотрим, какие есть варианты. И подходят ли эти программы нам, а мы — их условиям.

Но для начала определимся, что нужно, — все-таки дом или дача. То есть планируете ли вы там жить чуть ли не больше, чем в городе, может быть, даже с пропиской, или же будете приезжать на сезон. От этого зависит в том числе и ипотечная ставка.

Вот, например, все как мы хотели: газон, беседка, река неподалеку. Но это симпатичная, хоть и скромная, дача. А значит возможность взять льготную, то есть дешевую ипотеку, отпадает. Выбираем дальше.

Источник: Домклик

А вот уже дом! Да, он дороже — 6 миллионов. Но и санузел внутри, и выглядит он основательнее, и назначение участка — ИЖС, и по документам годится для круглогодичного проживания. Но подойдет ли он под ипотечные программы? И если нет, то какая есть альтернатива. Давайте разбираться.

Источник: Домклик

Дальневосточная ипотека

Грех, живя на территории ДФО, не воспользоваться такой возможностью. Напомним, за счет того, что государство взяло на себя часть ипотечных расходов, базовая ставка по этой программе составляет всего 3%. А если воспользоваться всеми скидками, которые предоставляет, например, СберБанк, то ставку можно снизить и до 1,7%.

Первоначальный взнос по Дальневосточной ипотеке (ДВИ) составляет лишь 15%, использовать можно и материнский капитал. Ставка будет ниже, если получать зарплату на счет или карту Сбера, застраховать жизнь, взять ипотеку онлайн и оформить электронную регистрацию. Примерно так выглядит расчет, если мы покупаем дом за 6 миллионов в ипотеку на 20 лет.

Источник: Домклик

Но! Во-первых, есть ограничение по сумме кредита — не более 6 миллионов рублей. Во-вторых, получить такую ипотеку могут не все, а только участники программы «Дальневосточный гектар», работники медицины и образования, а также те, кто переехал в ДФО из зоны проведения спецоперации и семьи в возрасте до 36 лет.

В-третьих, купить готовый жилой дом по Дальневосточной ипотеке у физического лица можно, увы, только в сельской местности. По большей части программа нацелена на «новоселье от застройщика». К счастью, подходящих под условия ДВИ вариантов в Якутске и окрестностях тоже хватает.

Кстати, если вы не уверены, можно ли купить тот или иной дом по ДВИ, спросите об этом у продавца. Но сначала прочитайте описание объекта — такую ценную для покупателей информацию никто «за пазухой» держать не станет.

Вот этот дом, например, продается как раз по ДВИ — и об этом написано в первой же строчке объявления. Источник: Домклик

Дальневосточная ипотека — это действительно самый дешевый для жителей Якутска вариант. Но если не подходишь под условия, а переплачивать не хочется, можно проверить, не попадаете ли вы под…

…Семейную ипотеку

Допустим, в нашей условной семье двое малышей (а может, и подростков). В конце прошлого года правительство расширило условия Семейной ипотеки, и мы теперь подходим под ее основное требование — иметь несовершеннолетних детей. При этом их даты рождения не имеют значения.

Итак, условия программы: минимальный взнос — 15%, максимальная сумма, как и в Дальневосточной ипотеке, — 6 миллионов. Но ставка уже, конечно, выше: в Сбербанке — от 5,7%. Выплачивать кредит можно 30 лет.

Кстати, ипотечный калькулятор от Домклик удобен еще и тем, что сразу показывает уровень минимальной зарплаты, комфортной для такого платежа (и важный для одобрения ипотеки), а заодно и сумму будущего налогового вычета — и это тоже греет душу.

Источник: Домклик

Но здесь тоже есть свои ограничения: купить дом по Семейной ипотеке можно только у юридического лица — застройщика или инвестора. Либо же заключить договор переуступки с физическим лицом. Так что либо ищем другой дом, либо продолжаем изучать ипотечные программы.

…Ипотеку для IT

Это ипотека для сотрудников IT-компаний, аккредитованных (это принципиально важно!) Минцифры. Пусть наш глава семьи работает именно в такой и зарабатывает не меньше 70 тысяч рублей в месяц.

Тогда ему могут одобрить ипотеку с первоначальным взносом всего 15% и базовой ставкой 5%. А в Сбере, при выполнении ряда условий, ее можно «срезать» до 4,7%.

Но есть и еще одна полезная возможность. Если в кубышке найдется хотя бы 50, 100 и больше тысяч рублей сверх первоначального взноса, можно воспользоваться услугой Сбера «Своя ставка» — разово доплатить, чтобы уменьшить «процент» на весь период ипотеки. Таким образом ставку по IT-займу можно скостить до 3,2%.

Фото: Shutterstock

Тут бы и планировать новоселье, но мы продолжаем въедливо читать условия: дом по такой ипотеке можно купить только у застройщика. Честно говоря, большинство людей уже давно бы подыскали другой объект, подходящий под условия льготных программ. Но ситуации бывают разные. Допустим, нашей гипотетической семье нужна именно та недвижимость, которую они присмотрели изначально. И которая, увы, представляет вторичный рынок. Так что остается…

...Брать классическую ипотеку на вторичку

Условия у этой программы для мечтающих о своем доме — такие же, как при покупке квартир у собственников: ставка в Сбере — от 10,9%, первоначальный взнос — от 10%, а максимальная сумма — аж 100 миллионов рублей. И еще один важный и выгодный нюанс: с помощью услуги «Своя ставка» условия этой программы (проценты) можно максимально уменьшить аж на 5,5%. Но, конечно, для этого потребуется солидная разовая доплата. Зато: было 10,9% — а стало 5,4%.

Делаем вывод: программ, снижающих ставку, немало. И если вы готовы где-то поступиться своими мечтами, но втиснуться в условия льготного кредитования, — у вас есть такие возможности. Если альтернатив выбранному варианту нет, заплатить придется чуть дороже, но возможности снизить переплату все равно есть. Главное — начать. И, кстати, если подать заявку уже сейчас, то вполне вероятно, что лето вы встретите в своем доме!

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