В якутском селе скончался 18-летний парень. Причиной его смерти называют отравление энергетиком

Село Малыкай. Фото: ЯСИА/Николай БОРИСОВ

По соцсетям разошлось сообщение, что в селе Малыкай Нюрбинского района во время празднования дня рождения произошел трагический случай.

– 11-классник выпил энергетик. Потом упал и потерял сознание. И затем скончался, – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах «КП – Якутия» подтвердили смерть молодого человека, но пока подробности не сообщаются.

Известно лишь, что молодому человеку было 18 лет. 25 апреля он был доставлен из дома в медучреждение, где затем скончался, не приходя в сознание. Предварительно у него произошла остановка сердца. Связано ли это с употреблением энергетика, установит только судмедэкспертиза.

В МВД по Якутии сообщили, что в настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, назначен ряд медицинских экспертиз, по завершению которых материал будет передан в СК для принятия процессуального решения.

В Минздраве Якутии отметили, что окончательную причину смерти установят после получения результатов гистологического и химико-токсикологического исследования.

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