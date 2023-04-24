Почему расторгли контракт на закупку новой елки для площади Ленина в Якутске

Фото: KP.RU

В марте на портале Госзакупок появился конкурс на поставку уличной новогодней елки. «КП – Якутия» заинтересовалась необычной закупкой не по сезону.

Какой будет новая елка

Заказчиком является государственное бюджетное учреждение республики «Служба эксплуатационно-технического обеспечения». Максимальная начальная сумма контракта составляет 5 миллионов 511 тысяч рублей. В качестве источника финансирования указаны некие бюджетные учреждения без уточнения.

В документах к закупке крайне подробно описана конструкция елки: от количества, длины и диаметров каждой ее детали и вплоть до наличия хвои для укрытия металлического ствола. Сама новогодняя красавица должна быть высотой 19 метров и весом почти 3,4 тонны с диаметром основания 9,3 метра. Указано даже общее количество хвойных веток 8653 штук из высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного ПВХ.

Срок службы елки 5 лет, с гарантией на год. В комплекте с ней должны идти подиум и пригруз (крепление). Для кого предназначается этот атрибут Нового года не уточняется, указано лишь, что поставщик обязан осуществить доставку до 20 июня на один из складов в переулке Базовый в Якутске.

Где появится новая елка

Представитель заказчика уточнил, почему именно сейчас необходимо объявлена эта закупка.

– Новая елка предназначена для площади Ленина в Якутске. Закупку проводим заранее, чтобы успеть провести экспертизу по технической безопасности и получить соответствующий сертификат. Это дело не одного месяца. Она должна быть установлена, как всегда, к 1 декабря, когда у нас принято зажигать елки, – сообщила «КП – Якутии» контрактный управляющий СЭТО Сахая Шадрина.

Как помнят жители и гости столицы республики, главная ель Якутии в последние годы была конусовидная каркасного типа. В этом году площадь Ленина украсит абсолютно другое искусственное дерево.

– Меняются технологии производства, и сейчас делают ели ствольные, которые выглядят как настоящие. В этом году, чтобы порадовать население, мы выбрали именно такую елку, – отметила специалист.

На контракт заявилось 4 участника. 22 марта победителем был признан ИП Дмитриев Д. В., снизивший цену до 3 миллиона 113 тысяч 715 рублей. Однако в апреле контракт был расторгнут. Как оказалось, предприниматель не сможет изготовить ель в рамках техзадания, поэтому будет объявлена новая закупка.

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