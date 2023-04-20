В Якутии двое человек отравились водкой и попали в больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 20 апреля, в мессенджерах стали распространяться сообщения о том, что в селе Чурапча в Якутии два человека отравились водкой и попали в больницу в критическом состоянии.

«Два человека в Чурапче отравились водкой (название) и лежат в больнице при смерти, хотя их и отправили в город. На аппарате ИВЛ (искуственной вентиляции легких — прим. ред.). Говорят, шансов нет», — пишут в сообщении.

В Минздраве редакции «КП — Якутия» подтвердили поступление якутян в больницу с отравлением водкой. Однако других подробностей не сообщили.

В пресс-службе МВД корреспонденту ЯСИА сообщили о госпитализации двоих жителей Чурапчинского района с сильной алкогольной интоксикацией.

«По предварительным данным, мужчины на протяжении нескольких дней распивали алкогольные напитки, в том числе кустарного производства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали правоохранители.

Их состояние оценивается как тяжелое. Мужчин госпитализировали санрейсом в Якутск.

Обновление. Ранее в материале упоминалось название водки. Однако на редакцию вышла компания-производитель данной алкогольной продукции с требованием удалить название их торговой марки. В связи с чем материал был обновлен. Что именно стало причиной отравления, установит следствие.

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