«Теперь сын боится ходить по улице». В Якутске собака укусила мальчика-инвалида

Фото прислано мамой пострадавшего мальчика

Семья Гринько приехала из Жатая в Якутск, чтобы с родственниками отпраздновать Пасху. Не успели они дойти до дома, как на 14-летнего парня напала собака. «КП — Якутия» узнала подробности инцидента.

Нападение произошло примерно в час дня 16 апреля во дворе дома по Очиченко, ¾. Как рассказала мама мальчика Олеся Гринько, их атаковал чипированный пес.

– Мы шли с остановки, увидели бродячих собак. Одна из них начала облаивать сына, а потом исподтишка напала. Укусила в ногу под коленкой. Мы были в шоке и очень испугались. Оперативно приехала скорая. В травмпункут, к моему удивлению, сразу прибыли сотрудники из третьего отдела полиции, им об этом сообщила скорая, – отметила она.

После нападения ребенок два дня сидел дома, ему регулярно обрабатывают рану. Но место укуса до сих пор не дает забыть о произошедшем.

– У сына инвалидность с 2 лет. Он учится дома на индивидуальном обучении. Сегодня пришлось отправить в школу, так как сейчас последняя четверть, но нога до сих пор болит. И так ребенок у меня особенный, у него постоянные операции, процедуры и обследования, а теперь он еще и боится собак, чтобы ходить по улицам его надо сопровождать, – сокрушается женщина.

Фото прислано мамой пострадавшего мальчика

Как рассказали родственники семьи, бездомных дворняг на ГРЭСе не мало. В момент нападения здесь заметили машину с надписью «Отлов собак». По словам сотрудников этой службы, они часто приезжают в этот район, и местные стаи их знают, поэтому сразу прячутся. В тот день даже за три часа поисков им не удалось поймать ни одной особи. Местные жители же отмечают, как только бригада уезжает, псы вновь свободно прогуливались по улицам.

– Я полиции сразу сказала, что это дело просто так не оставлю и пойду в СМИ и в прокуратуру, ведь эта собака может еще кого-то покусать. Ее надо изолировать. Участковый даст направление на медэкспертизу, поищут камеры видеонаблюдения и опросят свидетелей. Хотя вряд ли они найдутся, там частный сектор, я никаких свидетелей не видела, – сказала Олеся Гринько.

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