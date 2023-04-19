В Якутии малышка упала во сне на горячую трубу и умерла от ожогов из-за халатности пьяной матери

Фото: otoplenie-help.ru

В Усть-Янском районе Якутии малолетняя девочка упала во сне в проем между кроватью и стеной, где проходила горячая труба отопления, и умерла от ожогов.

Это произошло еще 8 января 2023 года. Материалы дела есть на сайте суда.

В тот день многодетная мать Виолетта Ш. выпивала у себя дома. А вечером, как обычно, уложила малышку в кровать рядом с собой и уснула.

Кровать стояла у стены, но не примыкала к ней вплотную: мешала труба отопления, проходящая внизу. И чтобы маленькая не скатилась ночью в этот проем, мать обычно подкладывала подлокотник от дивана. Но в тот роковой вечер подвыпившая женщина забыла это сделать...

Ночью подсудимая, ворочаясь во сне, задела дочь, и та скатилась прямо в этот проем.

Это было в январе, и батарея грела на полную мощность. Температура трубы была 78°С.

Суд над многодетной матерью прошел 27 марта. Ее судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Виолетта признала свою вину. С учетом этого, а также раскаяния, ее молодого возраста и наличия трех малолетних детей суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы.

Подобные случаи произошли также в Якутске в 2016 году и в одном из северных районов Якутии в 2017 году. В первом — родители семимесячной девочки распивали алкоголь и не обеспечили ее безопасность. Во втором — погиб десятимесячный младенец, почему-то ни родители, ни трое старших детей не слышали его криков. Утром, обнаружив своего малыша мертвым, женщина попыталась покончить с собой.

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