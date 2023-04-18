В Якутске на стройке охранник упал в яму для сваи глубиной с четырехэтажный дом

Фото: скриншот видео

Во вторник, 18 апреля, на стройке на улице Кульбертинова в Якутске произошел страшный случай — охранник во время ночного обхода упал в яму для сваи.

Ее глубина составляет 12-15 метров. Это высота 3-4-этажного дома.

Охранник чудом остался жив. На место прибыли спасатели. Один из них спустился вниз, обвязал пострадавшего и поднял его с помощью альпинистского снаряжения.

«В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем, а спасатель Трифонов Георгий обеспечил безопасность спуска и дальнейший подъем. Работами руководил Алексей Бублей, спасатель второго класса Якутского поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России», — передает пресс-служба МЧС Якутии.

Посмотрите на видео, как это было. Черная узкая яма пугает и кажется бездонной. А от стонов бедного мужика сжимается сердце. Неизвестно, как долго он там пробыл. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Охранника передали медикам скорой помощи.

Других подробностей пока нет. Редакция «КП — Якутия» опубликует их, как только что-то станет известно.

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