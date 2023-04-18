Пятерых жителей Якутии осудили за жестокую расправу и сожжение человека заживо

Фото: СК Якутии

В Якутии суд вынес приговор пятерым жителям, которых обвинили в убийстве с особой жестокостью. Они пьяными сожгли заживо малознакомого человека: поводом стал отказ дать им денег.

Как рассказали в СК, жестокое убийство произошло в сентябре 2021 года в СОТ «Сатал». Пятеро якутян напились и потребовали у местного жителя деньги: когда тот отказался, его начали избивать, в том числе арматурой. После этого его привязали к машине и волокли по земле.

Такой расправы извергам показалось мало: мужчину облили бензином, кинули в металлический септик и, еще живого, подожгли. Тело сожженной жертвы убийцы вывезли в соседний район. Как выяснилось позже, у погибшего остались двое маленьких детей.

После расправы они пытались скрыться от правосудия, но через некоторое время были пойманы полицией. На допросах убийцы отказались признать вину и сделали вид, будто сожгли человека случайно – утверждали, что хотели напугать, случайно пролили бензин, а их жертву вовсе поджег некий сварщик, который оказался рядом и что-то варил, из-за чего искра попала на «случайно» облитого бензином человека.

Правоохранители в сказочную версию не поверили, и всех пятерых отправили под стражу до суда. Нелюдей в итоге судили по статье об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Одного из них дополнительно судили также по другому преступлению – он примерно в тот же период жестоко избил двух женщин.

Суд изучил все доказательства, собранные следователями несмотря на отказ убийц признавать вину. Приговором все пятеро были признаны виновными: в зависимости от степени их участия в расправе каждому назначили от 14 до 17 лет колонии строгого и особого режимов.

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