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Новый год31 декабря 2022 12:58

В честь Нового года туристы окунулись в прорубь на Полюсе холода в Якутии

В Якутии моржи окунулись в ледяную воду 31 декабря
Ксения ГАБЫШЕВА
В Якутии 31 декабря моржи совершили предновогоднее окунание в прорубь. Фото: KP.RU

В Якутии 31 декабря моржи совершили предновогоднее окунание в прорубь. Фото: KP.RU

Кто-то перед Новым годом готовит салаты, кто-то ходит в баню, а кто-то с радостью лезет в прорубь. 31 декабря в 50-градусный мороз туристы окунулись в ледяную воду в Оймяконском районе Якутии, признанном Полюсом холода.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Из небольшой избушки любители экстремальных купаний в плавках и купальниках бегут по ковровой дорожке прямо в прорубь. Среди моржей как мужчины, так и женщины, причем одна из смелых представительниц прекрасного пола не побоялась облачиться в бикини.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Очевидцы сняли морозное веселье на видео.

– В минус 50! – восклицает один из участников перед заходом в прорубь. Выбравшись из воды, он обещает вернуться и окунуться еще раз.

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