Афера по-якутски. Вынесен приговор по резонансному делу «дома из профлиста», который продали семье инвалидов

Фото: News.Ykt.Ru

Мечта о собственном доме превратилась для семьи Ефимовых в пытку, подорвавшую бюджет, здоровье и веру в людей. Спустя три года суд вынес решение по резонансной продаже в Якутске «дома из профлиста» непригодного для жизни.

Дом, обшитый профлистом снаружи и внутри

Марианна и Григорий Ефимовы переехали в Якутск из деревни ради сына Андрея. У мальчика ДЦП, и врачи рекомендовали учиться в коррекционной школе. Жизнь в съемной комнате в квартире не задалась, соседи постоянно жаловались на шум от гиперактивного Андрея. Пришлось арендовать частный дом. После пары переездов семья решилась на ипотеку.

С оформлением заявки в банк помогла коллега Марианны Анна Самсонова, подрабатывавшая риелтором, в итоге Сбербанк дал добро на пять миллионов рублей. Риелтор отвергла все варианты, кроме одного – двухэтажного дома, обшитого профлистом, на Окружной дороге, 48/9. По словам продавца Любови Русаковой, дом был построен в 2005 году.

Фото: News.Ykt.Ru

В ноябре 2019 года сделка купли-продажи состоялась. Ефимовы взяли ипотеку в 3,5 миллиона рублей на 26 лет, а также написали расписку на 400 тысяч рублей о передаче первоначального взнос, которого по факту не было, вспоминает Марианна. Но жить в только что купленном доме семья не смогла.

– Кое-как пережили одну ночь с 3 обогревателями. Было невыносимо холодно, на следующий день мы вернулись в съемное жилье. После той ночи я заболела и потеряла работу уборщицы в больнице. Конечно, какой работодатель будет держать сотрудника, который 2 года и 9 месяцев беспрерывно находиться на больничном. До сих пор врачи не смогли поставить точный диагноз, живу на лекарствах, здоровье все хуже и хуже. Каждую неделю вызываю скорую, – рассказала Марианна журналисту «КП – Якутия».

Как оказалось, не ради красоты дом внутри и снаружи был обшит профлистом. За этой декорацией «спрятался» гараж, который, по словам соседей, стоит с 80-х годов. Вскрыв обшивку, новые хозяева обнаружили многочисленные щели в гнилых стенах, сквозь которые виднелась улица.

Фото: News.Ykt.Ru

По словам Григория, главы семьи, от ремонта им посоветовали отказаться, потому что бесполезно. Позже экспертиза показала, что физический износ дома составляет 80%, имеется угроза жизни и здоровью проживающих.

Риелтор и продавец после продажи перестали отвечать на телефонные звонки.

Три года судебных тяжб и ответный иск от продавцов «дома из профлиста»

Первый гражданский иск Ефимовых был отклонен, Якутский горсуд постановил, раз акт приемки подписали, значит и претензий быть не может.

Иное решение в декабре 2020 года принял Верховный суд Якутии, который расторг договор купли-продажи, признав сделку недействительной. По решению суда жильцы должны отказаться от «дома из профлиста», а продавец Любовь Русакова – вернуть 3,9 миллиона рублей.

Фото: Лариса Ноева

Уголовное дело было заведено только в 2021 году, за это Ефимовы благодарят журналиста Ларису Ноеву, которая опубликовала их историю на сайте News.Ykt.Ru.

– В день выхода статьи с нами связался оперуполномоченный МВД Борис Слепцов. Со всеми документами пригласил нас к себе и выслушал. Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) было заведено в ноябре 2021 года. После того, как к делу подключилась следователь Юлиана Платонова, его переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере, – отмечает Марианна.

Обвиняемым по делу стал Виктор Клоков, гражданский муж Любови Русаковой. Сама она проходила как свидетель. Правда, расследование затянулось, из-за того, что продавцы дома спешно уехали из Якутии. На их поиски правоохранителям пришлось даже выезжать в Крым.

За время судебных тяжб в различных инстанциях и целого года расследования, у Ефимовых образовались просрочки по ипотеке. Благодаря резонансу в дело вмешалась уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Она организовала встречу с представителями Сбербанка, которые провели проверку и «заморозили» начисление неустоек и штрафов. Кроме того, семью поставили в очередь на получение жилья.

28 декабря 2022 года Якутский городской суд приговорил Клокова к четырем годам условно, а также к выплате четырех миллионов рублей материального ущерба и компенсации морального вреда в два миллиона рублей.

– Вину он полностью признал. В своем последнем слове попросил у нас прощения. За счет материального ущерба мы закрыли ипотеку, – сообщила Марианна.

Но, увы, это не конец истории. Год назад Любовь Русакова подала иск, обвинив семью инвалидов в неосновательном обогащении. Новое заседание по этому делу перенесли на 20 января 2023 года.

– Она утверждает, что дала нам просто так 400 тысяч рублей наличными, а мы ей не вернули, но это какая-то ерунда. Уму не постижимо, как бессовестно! Эта женщина нас обманула, продала непригодный для жизни дом и еще по судам таскает. На самом деле это она нам должна, Верховный суд обязал ее вернуть нам 3 миллиона 900 тысяч рублей. По решению суда мы вернули ей жилье, а она до сих пор не оплатила эту сумму полностью, – сетует Марианна.

P.S. «Хотим сказать спасибо»

Сейчас семья живет в съемном доме. Аренду оплачивают из пенсии ребенка инвалида. Сын Андрей большую часть учебной недели живет и учится в школе-интернате №34. Выходные проводит с родителями. Школа его одевает, кормит, учит за это мы благодарны учителям и директору Константину Чичигинарову, говорит Марианна Ефимова.

История с «домом из профлиста» оставила неизгладимый след в жизни этой семьи. Кроме подрыва здоровья у мамы, за время разбирательств главу семейства Григория разбил инсульт. Второй год он стоит в очереди на пересадку сердца. Несмотря ни на что, мужчина и женщина вновь обрели веру в людей.

– Хотим сказать огромное спасибо в первую очередь Ларисе Ноевой, без нее мы бы так и остались у разбитого корыта. За нелегкий труд благодарим Бориса Слепцова и Юлиану Платонову, главу МВД республики Владимира Прокопенко и начальника МУ МВД Якутское Михаила Кондакова, Даниила Думинова из прокуратуры, а также благотворительный фонд «Харысхал» и отдел соцзащиты Сайсарского округа. Мы добились справедливости, это для нас настоящее счастье! В наступающем 2023 году желаем всем неравнодушным жителям Якутии успехов в работе, здоровья и счастья, – поблагодарила семья Ефимовых.

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