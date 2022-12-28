Ненадлежащая эротика. В Якутске на автобусах разместили рекламу с фрагментом из фильма «50 оттенков серого»

Фото: соцсети

Якутское УФАС признало ненадлежащей рекламу гостиницы на автобусе №14, сообщает пресс-служба ведомства.

На рекламном плакате изображен фрагмент кинофильма «50 оттенков серого» — мужчины в штанах с голым торсом и женщины с открытыми плечами. Такая реклама признана ненадлежащей. А рекламному агентству «Атлас» выдано предписание о прекращении нарушения федерального закона «О рекламе».

Кроме того, заведено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

Отметим, что реклама данной гостиницы размещена уже довольно давно. И не только на указанном маршруте №14, но и на других автобусах, а также на электроопорах. Якутяне уже жаловались в соцсетях на неприличные плакаты.

Фото: SakhaDay

На фрагменте изображены герои «50 оттенков серого» Анастейша Стил и Кристиан Грей. Само изображение хоть и довольно скромное, неоднозначно намекает, чем обычно занимаются парочки в таких гостиницах. К такому же мнению, видимо, пришло и надзорное ведомство.

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