Автопортрет художника, жертвы абортов и горящие небоскребы. Что скрывает уникальная фреска Страшного суда в Якутии

Фреска "Страшный суд" в Преображенском соборе Якутска. Фото: KP.RU

Воскресение царской семьи и русских воинов всех времен, геенна огненная для безбожников, карьеристок и западного мира. К светлому празднику Пасхи «КП – Якутия» рассмотрела удивительную фреску в главном храме Якутска.

Современный взгляд на Страшный суд

Немногие знают, какая необычная роспись украшает западную стену Преображенского кафедрального собора в Якутске. Во многом она напоминает икону 16 века «Церковь Воинствующая», которая создана по заказу Ивана Грозного.

Фреска «Страшный суд» – это переосмысление сюжета о том, как православная вера противостоит злу, которое предстает не только абстрактным мором и неверием, но вполне конкретными, узнаваемыми образами.

В 2007 году картина "Страшный суд" была выставлена в Музее вооруженных сил России. Фото: museum.ru

С первого взгляда в глаза бросается возвышающийся над миром Иисус Христос, Богоматерь, Иоанн Креститель и древние мученики. Рядом с ними древнерусские витязя, солдаты Первой мировой и десантники Чеченской войн. Все это воинство России, которое проливало кровь за веру и Отечество.

В центре композиции одинокий грешник. Искать натурщика для этого персонажа художник Павел Рыженко не стал, и изобразил... самого себя. В глазах персонажа читается ужас, ведь рядом с ним архангел Михаил с весами в руках. Мужчина видит, как бесы тянут крюками чашу зла вниз, и она уже перевешивает все то доброе и светлое, что расположено на другой стороне. Над головой героя белокрылый посланник Господа держит свиток, который с легкостью сведет на нет все труды чертей и вернет весам истинное расположение. Правда, по задумке автора, грешник еще не знает об этом.

Правая сторона фрески праведниками. Фото: KP.RU

Справа изображено то, что ожидается после Судного дня, – воскресение мертвых. Среди них русские люди из разных эпох: Александр Суворов, моряк с подлодки «Курск» и многие другие. Впереди этой разношерстной толпы святые мученики Николай II со своей семьей, которые ведут праведников в рай.

На этой стороне можно заметить мужчину в современной форме, держащий деревянный крест. Это, как рассказывал сам Рыженко, герой России Евгений Родионов, убитый в Первую чеченскую войну за то, что отказался снять крестик и принять ислам. Рядом с ним из могилы встает и крестится ветеран, в чертах которого узнают советского физика-ядерщика Игоря Курчатова, известного также как «отец» русской атомной бомбы.

Образ Ада

Слева образы более тревожные и пугающие, окрашенные в красноватый цвет адского пламени. Вдалеке на фоне виднеются горящие небоскребы со Статуей Свободы, терпит крушение американский вертолет «Апач». В противовес русским могильным крестам узнается Арлингтонское кладбище, с его одинаковыми белыми надгробиями.

Левая сторона фрески с грешниками. Фото: KP.Ru

По эту сторону тоже воскресают люди, но не для вечной жизни в Царствие божием, а чтобы отправиться в геенну огненную. Эта участь уготована для алхимика эпохи Возрождения, горделивый фарисей (религиозный служитель Древней Иудеи), самоубийца, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.

Одним из самых ярких персонажей является блудница, чья одежда испачкана кровью от прикосновений ее убитых, не рожденных детей. Ее автор облачил в деловой костюм, чтобы показать, что это карьеристка, легко решавшаяся на аборты, чтобы посвятить себя лишь личному успеху.

«Моя цель и была показать, как человек сам себя взвешивает на небесных весах»

В середине нулевых эту фреску написал известный художник Павел Рыженко, который прославился масштабной 22-метровой диорамой «Великое стояние на реке Угре в 1480 году».

Над «Страшным судом» он работал по благословению епископа Якутского и Ленского Зосимы. Живописец сразу дал понять, что намерен создать не каноничную картину со множеством аллюзий на современность и историю России. Владыка поддержал это смелое стремление, отметив лишь, что важно сохранить святоотеческий дух. В итоге появилась уникальная во всех смыслах картина, каждый сантиметр которой хочется рассматривать.

Автор фрески Павел Рыженко. Фото: павел-рыженко.рф

Автор не скрывал, что изобразил восток условным раем, а образ Запада с его двойной моралью – это Ад.

— С правой стороны у меня на холм взбирается как бы сама Русь, с ее мучениками. Я показал там и реальные личности — например, Дмитрия Донского, Преподобного Серафима. Там есть матрос с «Курска», простой парень, который мог и выпить, сквернословить, но в момент познания истины ценой своей жизни земной остановил реактор. Это обобщенный образ простого человека, который, когда надо, грудью закроет ближнего своего. Моя цель и была показать, как человек сам себя взвешивает на небесных весах, – говорил он.

В 2014 году Павел Рыженко передал все свои работы в дар Российской Федерации, которые были размещены в музее-усадьбе «Полотняный Завод» в Калужской области, откуда он сам был родом. В июле того же года художник скоропостижно скончался от инсульта.

Но дело его живет в картинах, одна из самых необычных остается достопримечательностью далекой Якутии. В 2010 году эта фреска была отреставрирована. Спустя 13 лет заметно, как она потемнела и требует восстановления.

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