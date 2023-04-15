В Якутии заявили о похищении 2 миллионов рублей со счетов благотворительного фонда помощи СВО

В Якутии пропали 2 миллионов рублей со счетов благотворительного фонда помощи СВО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутии стало известно о краже средств со счета благотворительного фонда в помощь СВО, которые собирали силами жителей Вилюйского района. передает

Всего исчезло 2 миллиона рублей. Об этом сообщил глава района Сергей Винокуров на совещании с главами поселений. Как рассказал изданию SakhaDay мэр города Вилюйска Ян Попов, фонд стал жертвой хакерской атакой, которую, возможно, совершена украинская сторона.

Как сообщили «КП – Якутии» в пресс-службе МВД региона, преступление совершено еще неделю назад.

– 7 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, о том что со счёта общественной организации неправомерно списаны более 2 миллионов рублей. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Вилюйского района Александра Прокопьева, на эти средства планировалось закупить тепловизоры, квадрокоптеры, рации и другие необходимые предметы для участников боевой операции и доставить на передовую.

– В настоящее время правоохранительные органы работают по выявлению всех обстоятельств мошеннического преступления. Целенаправленная работа по продолжению сбора денежных средств будет продолжена, и в начале мая планируется выезд делегации на передовую СВО для доставки необходимого снаряжения, – цитирует его телеграм-канал «Пряная Якутия».

Фонд уже оказал помощь родственникам и самим участникам СВО на сумму 2 миллиона 134 тысячи рублей. Уточняется, что отдельно из районного бюджета на помощь бойцам направлено 7 миллионов рублей, отдельно мобилизованным направляют средства администрации сельских поселений.

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