Красим яйца правильно. В Роспотребнадзоре Якутии предупредили об опасностях популярной традиции Пасхи

Рекомендации Роспотребнадзора Якутии на Пасху Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане отметят Пасху. В Роспотребнадзоре Якутии рассказали об опасностях, которые скрывает одна из главных традиций этого праздника – окрашивание яиц.

Не красьте этим яйца!

Хоть перед употреблением вареных яиц скорлупа выбрасывается, все же она достаточно пориста и покрытие без труда просочится внутрь. Поэтому важно знать, чем вы красите продукт.

Не стоит доверять неизвестным красителям, продаваемым на рынках «с рук». Любимое детское занятие – покраска яиц гуашью тоже должно быть под запретом, как и любое использование непищевых красок. Кроме того стоит отказаться от окрашивания с помощью линяющих ниток и лоскутов тканей.

Не стоит красить яйца гуашью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Следует помнить, что использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма, – подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Что выбрать: шелуха от лука или краска из магазина?

Специалисты советуют смело брать природные красители, обладающие необходимым пигментом. Больше всего популярностью пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

Можно не опасаться покупных пищевых красителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также можно не бояться покупать специальные пищевые красители. Важно убедиться, что красящее вещество действительно совместимо с продуктами питания. Для окраски пасхальных яиц разрешаются красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

Как добиться яркости и блеска пасхальных яиц

Существует несколько лайфхаков, благодаря которым можно добиться более эффектного преображения скорлупы. К примеру, чтобы краска ложилась ровнее, перед процедурой протрите яйца мыльным раствором.

Источник: KP.RU

Рекомендуется отваривать яйца в толстостенном сотейнике, это убережет их от растрескивания. Следует медленно довести их до кипения и далее варить при минимальном кипении.

После того, как вы закончите окрашивание, яйца следует промыть, подержав под струей теплой воды. Затем можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут особый блеск. Если после окрашивания яйца в этом же отваре оставить на всю ночь в холодильнике, то цвет скорлупы получится более ярким.

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