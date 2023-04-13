Избил до смерти и разбил машину. Вынесен приговор по резонансному делу убийства якутского музыканта Сергея Ацегейды

Фото: Якутия.Инфо, СУ СК России по Якутии и соцсети Ацегейды

13 апреля Якутский горсуд вынес приговор в отношении 46-летнего Сергея Миронова, который обвинялся в избиении музыканта Сергея Ацегейды.

Трагедия произошла 13 февраля 2022 года. Миронов, ревнуя музыканта к своей сожительнице, написал от ее имени и предложил встретиться. Когда Ацегейда подъехал в пункт назначения, подсудимый напал, очень сильно избив его руками и ногами. Бил также и по голове. Не успокоившись на этом, агрессор разбил машину музыканта.

Ацегейда от полученных травм скончался в больнице. Было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) и по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждении чужого имущества).

Избиение и последующая смерть музыканта вызвала широкий общественный резонанс. Сам Миронов позже раскаялся в содеянном.

Дело было рассмотрено коллегией присяжных заседателей. Миронову вынесли приговор в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

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