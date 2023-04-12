Якутянин показал грозовой камень, упавший больше ста лет назад с неба во время непогоды

Надпись на камне «Грозовой камень». Фото: Спиридон Борбуев

Гладкий черный камень овальной формы выглядит как яйцо дракона, феникса или иного мифического существа. И история у него весьма необычная.

Хранится сие чудо в музее небольшого якутского села Кырыкый. Там и увидел его начальник управления образования Верхневилюйского района Спиридон Борбуев во время поездки в село. Увидел, не смог пройти мимо и запостил в своем телеграм-канале.

«Этот камень передавался из рук в руки не менее ста лет. Первым его владельцем был житель Сунтарского района, а потом, переходя от поколения к поколению, он дошел досюда», — рассказал ему хранитель музея Яков Егоров. Туда его передали в прошлом году.

По поверью, передаваемой с камнем, он упал с неба во время грозы и расколол дерево.

В числе прочих версий люди предполагают, что это, возможно, метеорит. В любом случае камень и правда выглядит очень загадочно и красиво.

Специально для него Яков сделал деревянную подставку и подписал его «этиҥ тааһа», что в переводе с якутского означает «грозовой камень» или «громовой камень».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.