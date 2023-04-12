Сел на грудь и задушил. В Нерюнгри осудили мужчину, который из-за мелкого конфликта убил незнакомца

Фото: СУ СК РФ по Якутии

41-летний житель Нерюнгри признан виновным в убийстве из-за незначительного конфликта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Из-за какого пустяка может прерваться человеческая жизнь. В июле прошлого года пьяный мужчина пошел в магазин за дополнительной порцией алкоголя. Там он встретил незнакомца, которому предложил распить вместе. Однако у нового знакомого тоже не оказалось с собой достаточно денег.

Они отошли на лестницу возле запасного входа в магазин, где мужчина стал требовать у потерпевшего его банковскую карту. Однако тот отказал. Между ними началась борьба в ходе которой пьяный мужчина уронил своего противника на землю сел на него, придавив весом своего тела. Далее он сел ему на грудь и сдавил шею рукой, перекрыв доступ воздуха. Мужчина скончался, а убийца скрылся.

Ему удавалось скрываться на протяжении двух месяцев одном из районов республики, но затем полицейские вычислили его местонахождение и задержали.

В ходе судебного заседания подсудимый не признал свою вину, утверждая, что увидел труп, просто проходя мимо магазина. Но следствию удалось доказать его причастность к убийству. Мужчину судили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.

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