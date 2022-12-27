«С картой работать не могут»: якутский спасатель рассказал о работе с экстрасенсами в поисках людей и упавших самолетов

Фото: МЧС Якутии

Якутский спасатель Максим Колесов рассказал о сотрудничестве поисковиков с экстрасенсами. Спасатель 2-го класса аэромобильного отряда был признан лучшим спасателем по итогам конкурса среди подразделений Службы спасения. В итоговом интервью победитель рассказал о своих командировках, встречах с паранормальным и сотрудничестве с экстрасенсами.

По словам Максима, экстрасенсов привлекают не сами спасатели – обычно за помощью к ним обращаются родственники. В среднем за время длительных поисков пропавших людей родные привлекают по 5-6 экстрасенсов. Сами спасатели к этому уже привыкли, и не мешают их «расследованиям», хотя, по мнению Колесова, существенной помощи за все годы работы от них он не заметил.

«Они с картой работать не могут. Просто говорят, что человек находится под большим деревом. А в лесу этих больших деревьев, как грязи. Могут отправить неподготовленных людей на поиски в самые дебри. Для того, чтобы не допустить пропажи еще других людей, мы всегда держим рядом с ними спасателей. Если волонтеры решат отработать вариант экстрасенса, то обязательно посылаем с ними наших работников, для контроля», – пояснил спасатель.

Такую карту экстресенсы нарисовали во время поисков экипажа Ан-2, упавшего в тайге в июне. Шаманка заверила, что все люди на борту живы и ждут помощи, но оказалось, что два человека из трех погибли еще при крушении. Фото: yakutia.info

Однако Колесов признает, что порой в поисках в глубокой тайге спасателям приходится сталкиваться с паранормальным. Обычно это лишь какие-то необычные звуки и тени, однако Максим рассказал, что некоторых спасателей буквально преследовали духи.

«Говорят, рядом совсем бегали. От этого не уйдешь. Есть и есть. Ну, мы конечно задабриваем местных духов иччи, кормим огонь, делаем подношения, стараемся без надобности не шуметь, в общем вести себя как подобает. Духи не делают отличий между национальностями и вероисповеданием людей, если захотят явить себя, то точно проявятся», – отметил Колесов.

По словам Максима, однажды с ним произошел занятный и пугающий случай: спасатели выехали на поиски коневода, который ушел в охотничью избушку и пропал. Его искали несколько дней и наткнулись в районе поисков на другого человека, который как будто впал в транс.

«Рядом даже машины проезжали, от него ноль реакции. И вот побежал один из наших, подбежал к нему, дернул за плечо… и человек проснулся. Спрашиваем «куда идешь?», а он «наверх, меня там люди зовут». Зачем, какие люди – мы так и не смогли найти ответы на эти вопросы. Оказалось, что это человек из соседнего села, тоже просто взял и решил подняться на сопку, но зачем и почему – объяснить так и не смог. А того коневода мы так и не нашли», – вспоминает Максим.

Отметим, что сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Максим Колесов поздравил своих коллег с профессиональным праздником и пожелал, чтобы любые опасности превращались в пустяки.

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