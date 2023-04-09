Названы самые пожароопасные районы Якутии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиалесоохрана составила список наиболее подверженных пожарам районов Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В него вошли улусы, где преобладает аграрный уклад жизни — центральная, заречная и вилюйская группы районов, арктические территории.

Если быть точнее, это Эвено-Бытантайский, юг Жиганского, Кобяйский, Горный, Намский, Усть-Алданский, Таттинский, Чурапчинский, Томпонский, Усть-Майский, Хангаласский, Олекминский районы, а также город Якутск. Они подвержены «высокому уровню горимости».

Якутянам напоминают о действующем запрете сельхозпалов.

Выжигание сухой растительности часто приводит к крупным ландшафтным и лесным пожарам. Тем не менее по сей день многие жители республики до конца не понимают, чем это чревато, отмечают в правительстве.

Главам районов поручили усилить работу по информированию населения, вести непрерывную профилактическую работу по соблюдению правил противопожарного режима в период прохождения летнего пожароопасного сезона.

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