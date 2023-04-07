Выбрасывали младших в окна, чтобы спасти: 20 лет со дня гибели 22 учеников при пожаре в школе Сыдыбыла в Якутии

Сгоревшая школа села Сыдыбыл. Фото: NewsYkt

7 апреля 2003 года стало самым черным днем в жизни небольшого якутского села Сыдыбыл. В тот день селяне потеряли самое дорогое, что может быть на свете, — своих детей. 22 ученика погибли в страшном пожаре, произошедшем в деревянной двухэтажной школе.

Число жертв могло быть гораздо больше. Многие школьники выжили благодаря погибшим. Те отдали свои жизни, чтобы спасти других. Выбрасывали из окна уже горящих младшеклассников, боявшихся прыгать с высоты. И шли искать дальше.

Их героизм и имена не должны предаться забвению. И в годовщину трагедии мы публикуем статью в память о них.

С чего все началось

Всего в тот день в школе находилось 192 ребенка. И несколько учителей. Накануне все руководство учебного заведения — директор, завуч, завхоз и другие сотрудники — уехало на семинар в Якутск.

Уроки, как обычно, начались в 8:30 утра. Буквально через полчаса загорелся электрощит в раздевалке на первом этаже, рядом с главным (и единственным) выходом. Огонь перекинулся на одежду и перекрыл путь наружу.

Все остальные выходы оказались заперты. Окна на первом этаже зарешечены. Оставалось только прыгать из окон второго этажа. А школа, как и большинство зданий в Якутии, из-за вечной мерзлоты стояла на сваях. А внизу — лед.

Запертые в горящей школе дети метались туда-сюда, не зная, как выбраться наружу. Стали разбивать окна. От этого огонь разгорелся еще сильнее. Люди уже начали гореть, у кого-то спина, у кого-то волосы.

Одна из выживших описала ужасную картину: маленький мальчик сидит в углу коридора, у него горят волосы. Его замечает 11-классник и тащит к окну, ребенок изо всех сил упирается, кусается, в глазах ужас и страх. Но старшеклассник силком выкинул малыша из окна и сам прыгнул следом.

И в этом огненном аду нашлись те, у кого в груди оказалось — нет, далеко не бесстрашное, но благородное, самоотверженное сердце. Об их подвиге рассказали позже выжившие, для которых те стали ангелами-хранителями.

Восьмиклассники Саша и Гена

Одна из учителей повела детей к аварийному выходу. Но он оказался заколочен. Дверь выбил ученик девятого класса. Ребята спаслись. Но восьмиклассники Гена Николаев и Саша Догоюсов остались спасать одноклассников.

Очевидцы рассказывали, что мальчики трижды возвращались в объятую пламенем школу, чтобы вывести младших. Но в последний раз им выбраться не удалось: прямо на них рухнула крыша. Друзья погибли вместе.

Неразлучные подружки Райгуль, Нюргуяна, Мира, Диана, Лена и Маша

Умницы, красавицы, активистки и задорные подружки Райгуль Айдарбаева, Нюргуяна Николаева, Мира Пышняк, Диана Томская, Лена Николаева и Маша Петрова в тот год должны были окончить школу. Мечтали после вуза вернуться в родную школу.

«Лена будет директором, Диана — учителем биологии, Маша — учителем якутского языка, Мира и Нюргуяна — учителями русского языка и литературы, а я стану учителем истории», — смеялась когда-то Райгуль.

Девушки отличались от ровесников своими взрослыми суждениями. Многие были старшими детьми в семье. Наверно, поэтому они проявили такую самозабвенную ответственность перед младшими. Видели в них своих маленьких сестренок и братишек.

Всегда ходили вшестером. Так и ушли вместе, держась за руки...

Еще один выпускник Коля Корякин

Гордость школы, стипендиат президентской премии, спортсмен, шел на золотую медаль.

Он мог бы остаться в живых. Люди видели, как он выбежал из горящей школы. Но он вернулся, чтобы вытащить малышей.

Спас двух сестер и братика. И еще многих успел выбросить в окно. Такой вот он был Коля Корякин.

К приезду пожарных из г. Вилюйска спасать было уже некого. Своя пожарная часть в селе появилась только после трагедии. Фото: NewsYkt

Конечно, не они одни проявили героизм. Но это те, про которых известно. В общей панике и безумстве было не до разглядываний, кто кого спасает. И среди выживших есть те, кто тоже спас не одного ребенка. Но кто-то в конце успел выбраться, а кто-то нет.

19 семей в тот день потеряли своих детей. Три семьи — сразу двоих.

Вот имена погибших:

1. Константинов Сергей Сергеевич — 1991 г.р., 5 класс

2. Кирилин Михаил Васильевич — 1991 г.р., 5 класс

3. Иванов Петр Анатольевич — 1991 г.р., 5 класс

4. Гоголева Мария Семеновна — 1990 г.р., 5 класс

5. Гаврильев Александр Андреанович — 1989 г.р., 5 класс

6. Васильев Афанасий Васильевич — 1989 г.р., 5 класс

7. Петров Мичил Васильевич — 1990 г.р., 6 класс

8. Федоров Иннокентий — 1990 г.р., 6 класс

9. Менкяров Олег Петрович — 1990 г.р., 6 класс

10. Федорова Татьяна Александровна —1989 г.р., 6 класс

11. Слепцова Варвара Андреевна — 1989 г.р., 6 класс

12. Николаева Надежда Анатольевна — 1989 г.р., 6 класс

13. Николаев Геннадий Павлович — 1988 г.р., 8 класс

14. Догоюсов Александр Анатольевич — 1988 г.р., 8 класс

15. Константинова Марина Сергеевна — 1986 г.р., 10 класс

16. Николаева Елена Викторовна — 1986 г.р., 11 класс

17. Корякин Николай Андреевич — 1986 г.р., 11 класс

18. Айдарбаева Райгуль Рысхановна — 1986 г.р., 11 класс

19. Петрова Мария Ивановна — 1986 г.р., 11 класс

20. Пышняк Мира Александровна — 1986 г.р., 11 класс

21. Томская Диана Петровна — 1985 г.р., 11 класс

22. Николаева Ньургуяна Викторовна — 1985 г.р., 11 класс

Детей похоронили 13 апреля в братской могиле. Фото: NewsYkt

После пожара метровый слой пепла криминалисты раскапывали несколько дней. Найденные останки не смогли распознать. Погибших учеников похоронили в братской могиле.

Выжившим в страшной катастрофе свойственно винить себя в гибели других. «Если бы я сделал так», «если бы поступил иначе», «лучше бы я погиб» — подобные мысли не дают покоя. Но в той страшной трагедии нет их вины. И уж тем более погибшие не хотели бы, чтобы их товарищи тоже стали жертвой пожара. Никто не хотел, чтобы это случилось...

И мы не будем писать, кого посадили, кого оштрафовали, кого уволили. Ответственные лица понесли наказание.

Наша статья не об этом, она о подвиге, человеческом подвиге и дружбе.

На месте старой школы воздвигли мемориал. Фото: администрация Вилюйского района

В статье использованы материалы NewsYkt, РИА Новости и собственные материалы «Комсомольской правды».

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