Лучшим спортсменом года в Якутии стал борец Владимир Егоров

Фото: Спорт Якутии

Лучшим спортсменом года в Якутии решением комиссии признан борец вольного стиля Владимир Егоров, сообщает «Спорт Якутии».

Владимир Егоров — 27-летний борец вольного стиля, уроженец села Бетюн Амгинского района. В 2015 году получил гражданство Македонии, чтобы выступать за сборную этой страны. В 2018 году завоевал бронзовую медаль международного турнира на приз А.В. Медведя. В 2019 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. 30 марта 2022 года в Венгрии он впервые стал чемпионом Европы по вольной борьбе.

Второе место присудили юной дзюдоистке Карине Ефимовой. Она получила золотые медали со Спартакиады сильнейших спортсменов России и двух первенств страны.

Третьим стал победитель нынешнего чемпионата мира по мас-рестлингу Семен Ануфриев из Усть-Алданского улуса. Он выиграл все поединки без поражений.

Знаменитый боксер Василий Егоров, ставший пятикратным чемпионом России по боксу, стал четвертым.

На пятом месте расположился чемпион Европы по боевому самбо Валерий Ергалов.

Шестое место заняла бегунья, бронзовый призер чемпионата России по кроссу и лёгкой атлетике, серебряный призер Спартакиады сильнейших спортсменов Наталья Леонтьева.

Седьмое место отдали лучнице Ренате Гаврильевой.

На восьмом месте встал победитель командного чемпионата России по русским шашкам Николай Стручков.

Девятое место присудили чемпиону страны по кикбоксингу Михаилу Иванову. Заключительное место в списке занял чемпион России по спортингу Айаал Макаров.

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