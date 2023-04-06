Нагрудный знак к столетию образования ЯАССР спас якутского бойца на СВО от осколка

Фото и видео: "Якутия 24"

Нагрудный знак «Столетие ЯАССР» спас жизнь якутскому солдату с позывным Крот. Военный попал под минометный обстрел, и один из осколков попал ему в грудь. Однако ранение солдат не получил – осколок был остановлен значком.

Об этом солдат рассказал в эфире телеканала «Якутия 24».

«Нас день бомбили из минометов, мы решили отойти в другую позицию и возле меня разорвался снаряд. Я сначала не понял, что в меня попало. Я начал раздеваться, оружие слаживать, бронежилет смотреть. У меня на груди нагрудный знак висел, в него осколок и попал. Бронежилет пробила, и знак испортила», – рассказал Крот.

Сам знак якутянин получил в ходе боевых действий. На СВО Крот записался сразу же, как началась спецоперация – тогда мужчина еще проходил срочную службу. До дембеля ему оставалось три месяца, но он все же подписал контракт и отправился на Донбасс.

Под обстрелом якутянин получил ранение – еще один осколок попал ему в руку. Однако мужчина не бросил позиции и помог выбраться из-под обстрела сослуживцам.

Сейчас Крот планирует восстановить свой нагрудный знак – осколок его почти полностью уничтожил. Кстати, за вывод своих сослуживцев из-под огня якутянин получил еще и орден Мужества.

Отметим, что юбилейный знак к столетию образования ЯАССР был создан в прошлом году. Им отмечают граждан, которые достигли значимых успехов в какой-то деятельности или внесли особый вклад в развитие республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.