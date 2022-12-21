Видео: якутяне исполняют бомбический танец Уэнсдэй

Фото: mignews.com

Завораживающий танец жгучей брюнетки Дженны Ортега покорил жителей Якутии. И якутянки примерили на себя образ Уэнсдэй из одноименного сериала Netflix и повторили ее движения.

Редакция «КП — Якутия» сделала подборку видео. Посмотрите, как выглядела бы мрачная героиня сериала, живи она в Сибири.

Танец в исполнении блогера Туясик.

А вот еще один блогер и тренер по зумбе Виктория.

«Самое сложное было держать мимику невозмутимой», — пишет она.

А вот студентке Алене оставаться невозмутимой явно не удалось. Девушка дурачится и просто получает удовольствие.

Маленькая Уэнсдэй даже с очень серьезным лицом выглядит невероятно мило. Вы посмотрите, как она старается.

Завирусившийся танец использовали для рекламы своей продукции несколько якутских компаний, среди них два магазина одежды.

Есть даже мужской варианта танца. Его исполнили работники восточного кафе.

Как вы думаете, кто лучше вошел в образ? Для сравнения представляем вам оригинал от Дженны Ортега. К слову, актриса придумала его сама буквально за два дня и много импровизировала.

«Уэнсдэй» — американский сериал о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнсдэй из «Семейки Аддамс». В одном из эпизодов сериала главная героиня станцевала на школьном балу. Этот танец неожиданно получил популярность в интернете, и тысячи фанатов по всему миру стали повторять его на своих страницах в соцсетях.

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