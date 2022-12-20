В Якутии благодаря собаке спасли жизнь рыбаку, которого на морозе сразил инсульт

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Днем 20 декабря в 13.30 на телефон Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии поступил необычный звонок, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонящий рассказал, что на берегу реки Колыма у города Среднеколымска бегает собака, запряженная в нарты, и при этом проявляет беспокойство. Неизвестно, по каким причинам она там оказалась, но и не суть важно — спасатели незамедлительно выехали туда на снегоходе «Буран».

На берегу они нашли собаку. В нартах находилось снаряжение для рыбалки, но хозяина нигде не было видно. Поэтому спасатели отцепили пса от нарт и решили пойти по его следам обратно.

В результате в 400 метрах от берега спасатели наткнулись на пострадавшего обездвиженного мужчину средних лет. По всей видимости, рыбака сразил инсульт, когда он проделывал лунку. Мужчина также при падении получил порезы на правой стороне тела.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Все это могло бы окончиться трагически, если бы не пес, который привлек к себе внимание людей — сегодня в Среднеколымске довольно прохладно, минус 21 градус. А так между звонком спасателям и обнаружением пострадавшего прошло всего 15 минут.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Спасатели эвакуировали пострадавшего на носилках и передали врачам скорой помощи. Сейчас мужчина получает медицинскую помощь в больнице города Среднеколымске.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Что до самого пса, то в руки спасателям он так и не дался. Весть о произошедшем дошла до родственников пострадавшего, и они обещали забрать собаку себе.

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