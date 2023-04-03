Вступили в сговор. По делу замминистра здравоохранения Якутии задержали гендиректора московской компании «Диомед»

Фото: скриншот видео МВД по Якутии

В деле о завышении цен при поставке 18 кислородных концентраторов установлен еще один фигурант, которого следствие считает пособником задержанного замминистра Романа Савина.

Это гендиректор московской компании «Диомед» Константин Грабецкий, которого задержали накануне сотрудники УЭБиПК МВД по Якутии при взаимодействии с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в Москве.

Напомним, что в 2021 году между министерством здравоохранения Якутии и компанией «Диомед» был заключен контракт на поставку кислородных концентраторов, необходимых для медицинских учреждений республики на общую сумму свыше 620 миллионов рублей. При этом, как считает следствие, стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 миллионов рублей.

Следователи считают, что Грабецкий и Савин вступили в предварительный сговор и сознательно завысили стоимость закупки. Чтобы заключить договор именно с «Диомедом», Савин запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у аффилированных организаций. Таким образом, он изображал видимость конкуренции.

Сейчас Грабецкому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 – ч. 3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и пособничество).

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Также проводится проводится сбор доказательств в отношении иных возможных соучастников. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Романа Савина задержали 24 сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственного контракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Сам чиновник свою вину не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

14 марта первому замминистра здравоохранения Якутии Роману Савину продлили домашний арест (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.