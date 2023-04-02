Белая мгла. В якутском Тикси бушует пурга с порывами ветра в 33 метра в секунду

Скришот видео газеты "Маяк Арктики"

На календаре уже второй весенний месяц, но на севере Якутии зима еще не отступила. В поселке Тикси разыгралась настоящая снежная буря, сообщает газета «Маяк Арктики».

Белая пустыня и оглушающий шум ветра. Местный житель заснял на видео свою прогулку по одной из улиц Тикси. Лишь изредка сквозь снежную пелену удается разглядеть окружающий мир.

Сообщается, что порывы ветра в этом населенном пункте сегодня достигают невероятной скорости в 33 м/с.

По данными Якутского гидрометцентра, снежный ураган разгулялся не только в Арктике, но и на западе региона. К примеру, на севере Мирнинского района порывистый ветер достигает 15-20 метров в секунду.

В ближайшие сутки, 3 апреля, сильные метели ожидаются уже и на юге Якутии. В Алданском и Нерюнгринском районах снегопад местами будет сопровождаться ветром до 15-18 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.