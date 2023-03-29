Как выбрать квартиру в Якутске: 5 моментов, которые важны для комфортной жизни

Источник: Домклик

Все последние годы Якутия наращивает темпы строительства жилья — в планах на 2023 год, по данным регионального Минстроя, сдача 650 тысяч квадратных метров. В прошлом году, для примера, планировали почти на сто тысяч «квадратов» меньше. По вводу нового жилья Якутия занимает второе место в рейтинге регионов Дальнего Востока — нас опережает только Приморье.

Выбор жилья есть не только «в статистике». На сервисе недвижимости Домклик от Сбера в конце марта 2023 года мы насчитали около 750 объявлений о продаже квартир в 34 новостройках Якутска. Правда, в секторе «вторички» их в разы больше: около 4 тысяч.

На развитие строительного рынка в регионе позитивно влияют программы льготной ипотеки — с господдержкой, «Семейная» и особенно «Дальневосточная», которая пользуется неизменной и высокой популярностью у жителей Якутии. В то же время низкие ставки «разгоняют» не только выбор, но и цены на жилье. Квадратный метр новостройки весной 2023 года обойдется в 148 тысяч рублей, вторички — в 133 тысячи, по данным аналитического центра Домклик. А чем дороже квартиры (в любом секторе рынка), тем важнее сделать правильный, идеальный выбор.

Эксперты рынка недвижимости напомнили, на какие моменты важно обращать внимание, чтобы новоселье принесло только радость.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Что с парковкой?

Когда зима длится полгода, этот вопрос не из пустяковых. Не у всех домов есть паркинги или теплые гаражи во дворе. Поэтому даже открытые парковки в идеале должны быть оборудованы навесами. Человек, который не готов тратить каждое утро на откапывание автомобиля, задаст этот вопрос в первую очередь.

Куда выходят окна?

Риелторы рекомендуют выбирать квартиры с окнами на солнечную сторону — для Якутска это тоже необходимость. В идеале — юг и восток: так в квартире будет достаточно освещения, а жилье на южной стороне окажется даже немного теплее. Квартиры, в которых утеплен балкон, могут продавать чуть дороже. В идеале должен быть установлен двухкамерный стеклопакет. Это все равно окажется выгоднее, чем самостоятельно менять окна.

Источник: Домклик

Как насчет экологии?

Не секрет, что с чистотой воздуха в Якутске не очень — в феврале город вошел в число самых загрязненных в России, по данным КБ Стрелка. Покупатели, для которых это важный пункт, предпочитают дома в районе набережной Зеленого луга или озера Сайсары.

А далеко ли до работы, детского сада, школы?

Актуальность этого вопроса стократ возрастает в холодное время года. И на работу по морозу хочется добраться как можно быстрее, и до садика добежать за две минуты, а не за полчаса. С этой точки зрения, самые удобные для семей с детьми — Промышленный и Октябрьский районы, где сосредоточено больше всего детских садов и школ. А вообще, советуем, выбирая квартиру, ориентироваться по карте. Так сразу можно понять, какая инфраструктура есть поблизости, далеко ли до работы и сколько в среднем в этом районе стоят квартиры.

В каком состоянии дом?

Якутия — один из всероссийских лидеров по темпам расселения людей из аварийного жилья. На сегодняшний день, по данным Минстроя, в Якутске признаны аварийными несколько сотен домов. 79 из них снесут уже в 2023 году. Порой можно наткнуться на объявления, где собственники прямым текстом пишут, что «дом признан аварийным, скоро будет расселение, спешите купить подешевле, чтобы потом переехать в новую квартиру!» Но не все так просто. Если купить квартиру в таком доме уже после того, как он был признан непригодным для проживания, то права на новое жилье покупатель иметь не будет, только на выплату денежной компенсации, причем сумма не превысит ту, которая указана в договоре купли-продажи. Проверить, не находится ли дом в очереди на расселение, можно на сайте Фонда развития территорий Минстроя.

Источник: Домклик

КСТАТИ

Покупать — так в ипотеку

Якутия по итогам 2022 года оказалась в лидерах по интересу к Дальневосточной ипотеке, и здесь прогнозируют дальнейший рост выдачи займов. При этом покупатели предпочитают не тратить время зря и сразу подбирать квартиру на сайтах крупных сервисов, например, Домклик от Сбера, где можно сразу получить онлайн-одобрение ипотеки Сбера и объекта недвижимости и провести сделки купли-продажи за один визит в офис банка. А заодно, возможно, и получить скидку на ставку. Напомним, в Сбере ставки по Дальневосточной ипотеке (если речь идет именно о квартирах) стартуют от 1,7%.

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