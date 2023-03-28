В Якутии машина столкнулась с «Уралом», пострадал ребенок

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 27 марта на 122 километре РАД «Амга» произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

32-летний водитель на Toyota Hiace Regius не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Урал».

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП два пассажира Toyota Hiace Regius с множественными травмами были госпитализированы в Амгинскую больницу. 40-летняя женщина не была пристегнута ремнем безопасности, шестилетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности на автокресле.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace Regius в течение года дважды привлекался к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности и перевозку детей без детских автокресел. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности, был трезв, травм не получил.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

50-летний водитель «Урала» в течение года к административной ответственности привлекался 5 раз. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал, был трезв. Помимо водителя, в салоне «Урала» находились два пассажира, травм не получили, были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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