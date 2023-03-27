Вакцина от рака, одежда с подогревом на водороде и умный тренажер для мас-рестлинга: в Якутии выбрали лучшие научные работы школьников

Фото: KP.RU
Между уроками бегать в научные лаборатории, регистрировать патент на свое изобретение или составлять бизнес-план для продвижения собственных разработок? Для победителей регионального конкурса «Большие вызовы» это обычные будни. «КП – Якутия» познакомит вас с работами юных гениев.
Смотр научных работ прошел на базе Малой академии наук республики. Фото: пресс-служба МАН Якутии
Благодаря федеральной программе «Сириус.Лето» 10-классник Республиканского лицея-интерната Ярослав Колесов смог присоединиться к команде Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Здесь под руководством профессора Айталины Гольдеровой ведется разработка метода иммунотерапии для онкобольных.
– При традиционных методах лечения (химиотерапия, лучевая терапия) могут быть задеты не только раковые, но и здоровые клетки, поэтому иммунотерапия считается более перспективной. Мы предлагаем вакцину на основе дендритных клеток, с помощью которых можем программировать иммунитет, чтобы избирательно уничтожать раковые клетки. Для этого в лаборатории биотехнологий мы культивируем клетки и нагружаем их опухолевыми антигенами, – рассказал школьник.
Ярослав Колесов верит, что скоро в Якутске смогут лечить онкобольных с помощью вакцины, разработанной в местном Мединституте.Фото: KP.RU
По его словам, в США и Корее эта технология активно применяется, в России же ее используют лишь в Онкоцентре имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Якутские ученые планируют получить разрешение на испытание вакцины на пациентах.
– В Якутске почти достроен онкодиспансер, мы надеемся, что нам предоставят помещение под лабораторию, тогда сможем начать лечить людей с помощью этого перспективного метода, – уверен Ярослав Колесов.
Однажды ученик школы №23 Валерий Максимов долго стоял на остановке и сильно замерз, тогда ему пришла в голову идея, а почему не продается одежда с подогревом? Талантливый парень сам решил взяться за это дело, собрал единомышленников из однокашников и на базе «Кванториума» начал работу.
На конкурсе «Большие вызовы» команда представила рабочий прототип. Как пояснил один из инженеров проекта Никита Егоров, согревание происходит за счет водородно-топливного элемента.
Никита Егоров и рабочий прототип одежды с подогревом. Фото: KP.RU
– Здесь использованы баллоны с водородом, углеволокно, Arduino, блютуз-модуль для дистанционного управления. Есть 2 уровня нагрева: при низком 31 градус, при среднем 37, при высоком 46. Жилет легкий, удобный и безопасный, не взорвется, в случае повреждения баллона из него просто вытечет водород, – говорит он
Разработка весит примерно 2 кг, ее стоимость — около 15 тысяч рублей. Пока свой девайс ребята испытывали только при комнатной температуре, будущей зимой планируют опробовать его и в морозы. В успех своего дела школьники верят, поэтому уже готовят бизнес-план и мечтают о массовом производстве курток с подогревом.
Мас-рестлинг – национальный вид спорта в Якутии, не так давно получивший международное признание. Попросту говоря, это перетягивание палки. Ученик школы №1 Арсений Колесов придумал, как упростить задачу тренерам и спортсменам при подготовке к состязаниям. На базе детского технопарка «Кванториум» он собрал модифицированное оборудование и уже планирует запатентовать свое изобретение, популяризировать его и продавать.
– Особенность этого устройства в подвижных составляющих, которые обеспечивают дополнительную нагрузку при перетягивании, тренируя мышцы предплечья и развивая хват. Планируется сделать еще станцию, которая будет отслеживать все физические параметры спортсмена, чтобы можно было корректировать курс тренировок, – отметил он.
По словам Арсения, его особый тренажер повышает активность мышц в 2 раза больше, чем обычная палка, с помощью которой испокон веков тренировались мас-рестлеры.
Арсений Колесов держит в руках свою разработку - инновационный тренажер для мас-рестлинга. Фото: KP.RU
На этом молодой новатор не думает останавливаться. В дальнейшем он хочет внедрить гироскоп и акселерометр в деревянную палку для соревнований. Это поможет судьям следить за тем, чтобы спортсмены начинали борьбу с правильного положения рук.
По совету тренеров парень задумался также о новой разработке – мобильном помосте для мас-рестлинга. Сейчас для этого используется громоздкая конструкция, которую неудобно транспортировать.
Ученицы 10 класса Специализированного университетского научного центра при СВФУ исследуют полимерные композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Это вещество с широким спектром применения от протезов покрытий для сковородок до подшипников для автомобилей.
Алина Быстрова изучает свойства композитных материалов для условий севера. Фото: KP.RU
– Это морозостойкий материал с широким диапазоном рабочих температур от минус 70 до плюс 270, поэтому его часто используют, к примеру, в узлах трения машин в экстремальных условиях. У материала есть недостатки, которые мы исследуем и пытаемся исправить, – сказала начинающий химик Алина Быстрова.
Победителями признаны 11 школьников, все они отправятся в финальный этап конкурса, который пройдет с 10 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здесь их проекты оценят эксперты уже всероссийского уровня.
Фото: пресс-служба Малой академии наук Якутии
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