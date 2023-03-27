Вакцина от рака, одежда с подогревом на водороде и умный тренажер для мас-рестлинга: в Якутии выбрали лучшие научные работы школьников

Фото: KP.RU

Между уроками бегать в научные лаборатории, регистрировать патент на свое изобретение или составлять бизнес-план для продвижения собственных разработок? Для победителей регионального конкурса «Большие вызовы» это обычные будни. «КП – Якутия» познакомит вас с работами юных гениев.

Смотр научных работ прошел на базе Малой академии наук республики. Фото: пресс-служба МАН Якутии

Лечение онкологии с помощью клеток

Благодаря федеральной программе «Сириус.Лето» 10-классник Республиканского лицея-интерната Ярослав Колесов смог присоединиться к команде Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Здесь под руководством профессора Айталины Гольдеровой ведется разработка метода иммунотерапии для онкобольных.

– При традиционных методах лечения (химиотерапия, лучевая терапия) могут быть задеты не только раковые, но и здоровые клетки, поэтому иммунотерапия считается более перспективной. Мы предлагаем вакцину на основе дендритных клеток, с помощью которых можем программировать иммунитет, чтобы избирательно уничтожать раковые клетки. Для этого в лаборатории биотехнологий мы культивируем клетки и нагружаем их опухолевыми антигенами, – рассказал школьник.

Ярослав Колесов верит, что скоро в Якутске смогут лечить онкобольных с помощью вакцины, разработанной в местном Мединституте.Фото: KP.RU

По его словам, в США и Корее эта технология активно применяется, в России же ее используют лишь в Онкоцентре имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Якутские ученые планируют получить разрешение на испытание вакцины на пациентах.

– В Якутске почти достроен онкодиспансер, мы надеемся, что нам предоставят помещение под лабораторию, тогда сможем начать лечить людей с помощью этого перспективного метода, – уверен Ярослав Колесов.

Одежда с подогревом на дистанционном управлении

Однажды ученик школы №23 Валерий Максимов долго стоял на остановке и сильно замерз, тогда ему пришла в голову идея, а почему не продается одежда с подогревом? Талантливый парень сам решил взяться за это дело, собрал единомышленников из однокашников и на базе «Кванториума» начал работу.

На конкурсе «Большие вызовы» команда представила рабочий прототип. Как пояснил один из инженеров проекта Никита Егоров, согревание происходит за счет водородно-топливного элемента.

Никита Егоров и рабочий прототип одежды с подогревом. Фото: KP.RU

– Здесь использованы баллоны с водородом, углеволокно, Arduino, блютуз-модуль для дистанционного управления. Есть 2 уровня нагрева: при низком 31 градус, при среднем 37, при высоком 46. Жилет легкий, удобный и безопасный, не взорвется, в случае повреждения баллона из него просто вытечет водород, – говорит он

Разработка весит примерно 2 кг, ее стоимость — около 15 тысяч рублей. Пока свой девайс ребята испытывали только при комнатной температуре, будущей зимой планируют опробовать его и в морозы. В успех своего дела школьники верят, поэтому уже готовят бизнес-план и мечтают о массовом производстве курток с подогревом.

Модернизированный снаряд для мас-рестлинга

Мас-рестлинг – национальный вид спорта в Якутии, не так давно получивший международное признание. Попросту говоря, это перетягивание палки. Ученик школы №1 Арсений Колесов придумал, как упростить задачу тренерам и спортсменам при подготовке к состязаниям. На базе детского технопарка «Кванториум» он собрал модифицированное оборудование и уже планирует запатентовать свое изобретение, популяризировать его и продавать.

– Особенность этого устройства в подвижных составляющих, которые обеспечивают дополнительную нагрузку при перетягивании, тренируя мышцы предплечья и развивая хват. Планируется сделать еще станцию, которая будет отслеживать все физические параметры спортсмена, чтобы можно было корректировать курс тренировок, – отметил он.

По словам Арсения, его особый тренажер повышает активность мышц в 2 раза больше, чем обычная палка, с помощью которой испокон веков тренировались мас-рестлеры.

Арсений Колесов держит в руках свою разработку - инновационный тренажер для мас-рестлинга. Фото: KP.RU

На этом молодой новатор не думает останавливаться. В дальнейшем он хочет внедрить гироскоп и акселерометр в деревянную палку для соревнований. Это поможет судьям следить за тем, чтобы спортсмены начинали борьбу с правильного положения рук.

По совету тренеров парень задумался также о новой разработке – мобильном помосте для мас-рестлинга. Сейчас для этого используется громоздкая конструкция, которую неудобно транспортировать.

Новые материалы для Арктики

Ученицы 10 класса Специализированного университетского научного центра при СВФУ исследуют полимерные композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Это вещество с широким спектром применения от протезов покрытий для сковородок до подшипников для автомобилей.

Алина Быстрова изучает свойства композитных материалов для условий севера. Фото: KP.RU

– Это морозостойкий материал с широким диапазоном рабочих температур от минус 70 до плюс 270, поэтому его часто используют, к примеру, в узлах трения машин в экстремальных условиях. У материала есть недостатки, которые мы исследуем и пытаемся исправить, – сказала начинающий химик Алина Быстрова.

Что ждет победителей конкурса «Большие вызовы»?

Победителями признаны 11 школьников, все они отправятся в финальный этап конкурса, который пройдет с 10 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здесь их проекты оценят эксперты уже всероссийского уровня.

Фото: пресс-служба Малой академии наук Якутии

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