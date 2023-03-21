Кровавая драма из-за ревности. В Якутске нашли три трупа с огнестрельными ранениями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир жилого дома в Якутске обнаружили тела троих человек с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

Сообщение об этом поступило в понедельник, 20 марта. Следователи выехали на место происшествия и осмотрели его.

Личности погибших уже установлены — это двое мужчин 24 и 44 лет, а также 31-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. Назначены экспертизы.

Как стало известно «КП — Якутия», убийство произошло в печально известном 17-м квартале, в деревянном двухэтажном бараке.

По информации «Якутска Вечернего», 44-летний мужчина приехал в квартиру на улице Якутская, где проживала его бывшая возлюбленная с новым ухажером. С собой у него было ружье. Он застрелил бывшую сожительницу и мужчину из ревности, а после покончил с собой. Следует учесть, что это неофициальная версия.

Наш читатель прислал фото кровавой трагедии. Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале.

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