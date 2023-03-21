Якутское УГМС: в ближайшие двое суток морозы сохранятся

Фото: KP.RU

Теплый циклон, прошедший на прошлой неделе по всей территории Якутии, сменился холодным фронтом, рассказала «КП-Якутии» заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

По ее словам, 18 марта в Якутии регистрировалась температура выше среднегодовых норм на 5-10 градусов. Например, в Якутске она доходила до нуля градусов.

Затем в республике началось усиление ветра вплоть до 17-22 м/с, прошел холодный фронт, из-за которого среднесуточные температуры упали на 3-7 градусов ниже нормы.

«Любое необычное тепло в это время года рано или поздно оканчивается похолоданием. Не стал исключением и этот случай», — отметила Татьяна Маршалик.

Как добавила начальник гидрометцентра, такие морозы до минус 30-32 градусов ночью продержатся в Якутске по меньшей мере двое суток. С 24 марта начнется выход теплого циклона с запада, и в республике снова потеплеет.

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