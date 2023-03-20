В Якутске оштрафовали магазин за вывески только на русском языке. Это вызвало бурную дискуссию

Одна из немногих вывесок коммерческого предприятия в Якутске, выполненная на двух языках. Фото: KP.RU

В якутских соцсетях и телеграм-каналах обсуждают штраф магазина автозапчастей за две вывески на русском языке. По региональному закону они должны быть оформлены на двух государственных языках – якутском и русском.

Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Торбозное радио». Автор написал, что Административная комиссия Якутска оштрафовала компанию «Регион-14» за отсутствие у двух магазинов вывесок о режиме работы на якутском языке – вывески были оформлены только на русском языке. Комиссия дважды оштрафовала магазин на общую сумму восемь тысяч рублей.

10 марта Якутский горсуд признал законным привлечение компании к ответственности по ст. 13.4 КоАП РС (Я) — несоблюдение требований законодательства РС (Я) о языках.

А это и вправду незаконно?

Согласно статье 35 Закона «О языках в Республике Саха (Якутия)» на государственных языках республики (якутский и русский) оформляются не только тексты вывесок с наименованиями органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, но и других предприятий и организаций.

Кроме того, в этой же статье указано, что на государственных языках Якутии оформляются тексты вывесок, объявлений, рекламы и иных информационных средств, содержащих информацию в наглядной форме.

Несоблюдение таких требований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Это вызвало очень бурное обсуждение якутян, в первую очередь предпринимателей, обеспокоенных, что их так же могут оштрафовать. Ведь в Якутске среди коммерсантов мало кто его соблюдал на самом деле, хотя закон был принят много лет назад. В основном вывески на двух языках висят только в учреждениях федеральной, государственной и муниципальной власти.

А многие предприниматели даже не знали об этом. Взволнованные якутяне оставили больше 600 комментариев под этим постом.

Некоторые злорадствовали и призывали штрафовать всех нарушителей. Но другие резонно указывали, что логичнее будет довести такую информацию до населения и пока выдавать только предупреждения. Чтобы организации и бизнес смогли привести в порядок свои вывески.

Что ответили в Административной комиссии Якутска?

Как сообщили в Административной комиссии Якутска изданию Sakhaday, протоколы по данной статье составляются постоянно, но не массово.

– На рассмотрение Административной комиссии ГО „город Якутск“ протоколы по ст. 13.4 КоАП РС (Я) начали поступать с 2020 г. В 2020 г. поступили девять протоколов, в 2021 году – 10 протоколов, в 2022 году – один протокол и за истёкший период 2023 год – два протокола. Протоколы по этой статье составляют не массово. Но в любом случае все приведём в соответствие с действующим законом, – ответили в комиссии.

Если переводить на обычный язык, это означает, что админкомиссия знает про многочисленных нарушителей в Якутске, но пока не спешит их всех штрафовать, а выбирает точечно. В любом случае, закон есть закон. Всем предпринимателям и организациям стоит озаботиться его соблюдением.

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