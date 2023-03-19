Якутская модель показала, как она поменялась за 10 лет

Фото: соцсети Елены Егоровой

Якутская модель и участница многих конкурсов красоты Елена Егорова показала фото десятилетней давности, сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Это популярный тренд в соцсетях, когда надо на двух фотографиях показать, как ты изменился за 10 лет. Видно, как за прошедшие годы девушка кардинально изменилась.

Подписчики также оценили изменения: «Вас не узнать!», «Здорово, что меняетесь к лучшему!». А некоторым, наоборот, пришлось по душе первое фото. «Там вы очень милая и душевная», — говорят они.

Что известно о модели Елене Егоровой?

По словам девушки, у нее обычная среднестатистическая семья. Мама – якутка, отец – русский татарин. Семья небольшая: нет братьев и сестер. Родители оба занимаются предпринимательством. И девушка тоже пробовала свои силы в бизнесе, когда открывала свое дело в бьюти-сфере.

Елена получила титул «Снежная краса Якутии» (2018), а также принимала участие в «Мисс Республика Саха (Якутия) (2020)». А также засветилась в международном конкурсе «Miss Model of the World» в 2019 году и принимала участие в конкурсе «Miss Grand International» в Индонезии. Там, правда, она выступала от Монголии.

Фото: соцсети Елены Егоровой

Обвинили в аморальном поведении

Девушка неоднократно становилась участницей резонансных обсуждений. В 2020 году в эфире якутской телепередачи на региональном телеканале НВК «Саха» подняли тему нравственного поведения современных девушек.

В качестве одного из примеров аморального поведения журналист и ведущий программы не нашел ничего лучше, как продемонстрировать фото Елены в купальнике на пляже. Мол, вот так выглядит якутская девушка, утратившая нравственность и пропагандирующая развратное поведение.

Передача вызвала большой скандал в обществе, однако не тот, на который рассчитывали авторы передачи. За девушку вступились практически все пользователи Сети и даже устроили флешмоб в ее поддержку. Сама Елена Егорова потребовала извинений от ведущего и телеканала, но так их и не дождалась.

«Интим за деньги»

В сентябре 2021 года Елена рассказала в соцсетях, что стала жертвой секс-шантажа. Ее попросили пройтись на камеру в белье под предлогом кастинга для клипа, а потом стали угрожать, что разместят в интернете и обвинят в проституции. Подробнее читайте по этой ссылке.

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