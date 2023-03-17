О решении проблем, пути к мечте и планах на будущее

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Нашим хрупким женщинам ежедневно приходится решать множество проблем, от бытовых до организационных. Мы решили выяснить у прекрасных представительниц регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Республике Саха (Якутия), с какими проблемами к ним чаще всего обращаются.

ТАТЬЯНА ГАЛЕЦКАЯ, ЧЛЕН ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

Татьяна Галецкая, член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Татьяна с раннего детства мечтала о занятиях художественной гимнастикой, но когда в 10 лет увидела по телевизору соревнования по чирлидингу, сразу поняла: вот она, новая мечта! Уже через 4 года на российском чемпионате Татьяна Галецкая получила звание кандидата в мастера спорта.

- Я уже выросла из чирлидинга, но постоянно поддерживаю себя в форме. Летом бегаю в парке, катаюсь на велосипеде, зимой - хожу в спортзал, бассейн. Когда есть свободное время, прихожу к своему тренеру покрутить сальто, позаниматься, чтобы не забыть, чему научилась, - рассказывает Татьяна.

Свободного времени у студентки третьего курса Якутского гуманитарного колледжа не так много. Девушка выбрала правоохранительную деятельность и после колледжа планирует поступать в вуз. Учебная практика в управлении Следственного комитета укрепила ее желание стать следователем.

- Бороться с преступностью, добиваться справедливости - это точно мое, - уверена Татьяна.

В 2020 году в конкурсе правовых инициатив, объявленном Якутской городской Думой, ее работа заняла второе, а в 2022 году - уже первое место. В том же 2022-м Таня стала победителем и в конкурсе эссе «Я - следователь».

Можно не сомневаться, что об этой талантливой студентке Якутия еще услышит.

ЕВА СЕРДЮКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ

Ева Сердюкова, председатель местного отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Нерюнгринском районе. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Уже год Ева Сердюкова на заслуженном отдыхе. Признается, что давно мечтала посвятить себя любимым занятиям - рисованию и рукоделию. До выхода на пенсию Ева Александровна 15 лет заведовала детским садом, свободного времени практически не оставалось.

Активисткой она была с юности - сначала секретарем школьной комсомольской организации, а потом и всех социальных объектов поселка Серебряный Бор. Окончила пединститут в Комсомольске-на-Амуре, работала детским психологом, старшим воспитателем, затем - заведующей. Никогда не оставляла общественную деятельность, была депутатом районного совета. В январе 2019-го ее избрали секретарем местного отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

- У нас очень активные депутаты районного, городского, поселкового уровней, и с каждым годом их инициативность возрастает. Пришло много грамотных, профессиональных специалистов: юристы, руководители подразделений, - говорит Ева Александровна. - Мы всегда готовы помогать тем, кому нужна наша поддержка.

ВЕРА НИКИФОРОВА, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

Вера Никифорова, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Сегодня Вера Дмитриевна - заведующая Центром активного долголетия Республиканской клинической больницы № 3 и депутат Ил Тумэна от СРЗП. Много работает, однако находит время и для семьи, и для активной общественной деятельности.

Путь к мечте стать врачом был непростым: в медицинский институт наша героиня поступила с четвертой попытки! До этого окончила медучилище, работала сначала фельдшером, потом - заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, который под ее руководством стал победителем соцсоревнования.

Студенткой стала, когда у нее уже было трое детей, но энергии хватало и на учебу, и на семью, и на работу медсестрой. Став участковым терапевтом, получила дополнительную специальность гастроэнтеролога. После трех десятков лет учебы и работы открыла свою клинику.

- Я всегда знала, что буду врачом, - признается Вера Дмитриевна. - Горечь потерь познала рано. Когда мне было 5 лет, умер папа, когда исполнилось 9 - в тяжелых мучениях от рака ушел любимый дедушка. Наверное, мне хотелось стать самым лучшим доктором и спасать даже безнадежных больных.

Деятельность депутата чем-то похожа на профессию врача. Он тоже спасает людей, тоже лечит - только не пациентов, а все наше общество. От несправедливости, лени, бездействия. Помогает решать самые, казалось бы, неразрешимые проблемы.

- Нужно просто быть неравнодушным человеком и искренне хотеть решить каждый, даже самый запутанный вопрос, с которым к тебе идут люди. Зачастую им уже везде отказали, обращение в «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» для них последняя надежда. Мы должны им помочь, - считает Вера Дмитриевна.