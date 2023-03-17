Якутский мачете. В Якутии мужчина запугал соседку мечом и напал на полицейского

Источник: youtube.com

Напряженные отношения соседей закончились для жителя Вилюйска уголовным делом и отправкой в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина недолюбливал свою соседку. В конце июля 2022 года после изрядно выпитого спиртного он решил показать ей, кто тут «главный». В качестве весомого «аргумента» выбрал короткий якутский меч батыйа, напоминающий мачете.

Он пришел к соседке и, размахивая холодным оружием в ее сторону, пригрозил убийством. Напуганная женщина восприняла его слова всерьез и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Прибывший по вызову наряд полиции задержал буйного мужчину. Но и тут он решил показать свой характер и прямо в отделении напал на одного из сотрудников, ударив его в область грудной клетки и живота. Агрессора тут же скрутили.

На него было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд приговорил мужчину к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.