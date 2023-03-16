Хотела избежать административки – получила уголовку. В Якутии замминистра стала фигурантом дела о служебном подлоге

Фото: minimush.sakha.gov.ru

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Якутии Екатерина Миронова стала фигурантом уголовного дела о служебном подлоге. Об этом пишет SakhaLife.

По данным издания, вместе с чиновницей по делу проходят ее бывшие коллеги из Территориального управления Росимущества в Республике Саха (Якутия), где Миронова ранее работала руководителем.

Это ведущие специалисты отдела работы с имуществом со специальными режимами обращения, контроля и обеспечения деятельности ТУ Росимущества в РС(Я) Елена Павлова и Дарья Расторгуева.

Все началось 13 сентября 2022 года, когда по результатам проверки в отношении Мироновой завели пять административных дел за нарушение сроков постановки на учет бюджетных средств. За нарушение ч. 3 ст. 15.15.7 КоАП РФ замминистра получила минимальный штраф – 10 000 рублей.

Казалось бы, для высокопоставленного госслужащего – это не серьезная сумма. Заплати и работай дальше. Но Миронова посчитала, что еще проще будет подделать документы.

Она попросила свою подругу и бывшую коллегу Елену Павлову внести в официальный документ ложные сведения задним числом. Как будто с 1 апреля 2021 года функции главного бухгалтера были возложены на эксперта отдела по работе со специальными режимами обращения, контроля и обеспечения деятельности.

Таким образом, якобы «липовый» главный бухгалтер нарушил срок постановки на учет бюджетных средств. С него и надо взыскать этот штраф. А Миронова тут как бы ни при чем.

Павлова решила помочь подруге, хотя прекрасно понимала, что это незаконно. Она в свою очередь попросила свою коллегу Дарью Расторгуеву изготовить поддельный приказ. Та тоже согласилась.

– Таким образом, на официальном бланке появился приказ о возложении полномочия главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и представлению ее в государственные органы на ничего не подозревающего сотрудника. Подруги подделали даже его подпись об ознакомлении с приказом, – пишет издание.

В этом деле непонятно, почему сотрудницы пошли на такой риск ради бывшей начальницы. Обещала продвижение по карьере? А может оплату деньгами, хотя это маловероятно, ведь цена вопроса административного штрафа всего – 10 тысяч рублей.

А теперь все три женщины стали фигурантами дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ, где максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы. И стоило это того?

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