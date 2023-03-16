Маткапитал – через обнал. В Якутии два афериста незаконно обналичили 30 сертификатов материнского капитала

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В Якутии завершили расследование уголовного дела по обналичиванию средств материнского капитала, двум фигурантам предъявлено обвинение, сообщает МВД по Якутии.

Афера проворачивалась следующим образом. 38-летний житель Якутска учредил фиктивный жилищно-строительный кооператив. Номинальным председателем стал его знакомый.

Затем вместе с 24-летним подельником он через Сеть стал искать держательниц сертификатов материнского капитала, находившихся в затруднительном материальном положении. Найдя подходящих женщин, сообщники фиктивно принимали их в состав членов объединения.

После чего изготавливали поддельные документы, которые якобы подтверждали внесение матерями денежных взносов в качестве пая на строительство и приобретение жилых домов и помещений на территории республики. Отметим, что эта схема является одним из самых популярных способов обналичивания маткапитала.

Далее документы отправлялись в местное отделение Пенсионного фонда, который перечислял деньги из бюджета. Часть денег обвиняемые передавали владелицам сертификатов, а остальное забирали себе.

Таким образом, с февраля 2016 по май 2017 года мошенники незаконно обналичили 30 государственных сертификатов на материнский капитал, похитив свыше 12,4 миллиона рублей. Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Его направили в суд.

А что с владелицами сертификатов, которые приняли участие в криминальной схеме? Их уже признали виновными и приговорили к лишению свободы условно на срок от одного до полутора лет.

Кстати, читайте советы опытного юриста, как обналичить материнский капитал в 2023 году, есть ли легальные способы и что предпринять, если закон не позволяет просто так снять деньги со счета.

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