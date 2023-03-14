Владимир Балынец из Якутии стал 20-кратным чемпионом России по пауэрлифтингу

Фото: РЦСПСК "Триумф"

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по пауэрлифтингу. Триумфатором стал прославленный силач Владимир Балынец, сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии «Триумф».

В столице Свердловской области сильнейших пауэрлифтеров России принял Дворец игровых видов спорта.

Серебряный призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Владимир Балынец выступил в весовой категории 59 килограмм. В дисциплине жим классический он поднял штангу весом 162,5 килограмм. Это достижение принесло ему 20-ю победу на российском чемпионате.

Спортсмен уже много лет тренируется у якутянина Петра Давыдова, который и сам является мастером спорта по многоборью.

Фото: РЦСПСК "Триумф"

Фото: РЦСПСК "Триумф"

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