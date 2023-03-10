Бездорожье, морозы и ни одной души вокруг. Как в Якутии испытывали российских «Бурлаков»

Фото: Эдик Питерский

По горам, замерзшим рекам якутские спасатели прокатили российские вездеходы, тобы проверить их на прочность. «КП – Якутия» узнала, как в крупнейшем регионе России завершились испытания «Бурлаков».

На одну из центральных площадей Якутска выехали трехметровые автомонстры. Одни только колеса этих машин, которые словно из фантастического фильма, высотой больше 1,7 метров. Под удивленные взоры горожан из столицы региона 20 февраля стартовала экспедиция «Север рядом. Якутскими тропами».

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Уже через 3 дня «Бурлаки» добрались до Верхоянска. По трассе до этого города из Якутска более 1,3 тысяч километров, но вездеходы позволили проехать напрямик и сократить это расстояние в 2 раза. Так участники побывали там, где не ступала нога человека, и даже не проезжали мимо обычные машины.

За 15 дней уникальный автопробег преодолел маршрут Якутск – Батамай – Сеген-Кюель – Себян-Кюель – прииск Эндыбал– Верхоянск – Батагай – Саккырыр (Батагай Алыта) – Джаргалах – р.Ергеннех – Джаргалах – Себян-Кюель – Якутск.

Фото: Эдик Питерский

Чтобы протестировать грузовые возможности машины, экспедиция взяла на себя поставку продовольствия в детский сад села Себян-Кюель в Кобяйском районе. Фруктами, овощами и куриными яйцами экспедицию обеспечил предприниматель Руслан Михайлов. 2 тонны продуктов везли в машине, еще 1,5 тонны – в прицепе. В целости и сохранности груз был привезен в пункт назначения.

Общая протяженность маршрута составила почти 3 тысячи километров, из них по обычной грунтовой дороге они двигались 1,5, тысяч километров, еще около 1,3 тысячи километров – бездорожье, в том числе заброшенные, заросшие деревьями, еще советские автозимники, которыми долгое время никто не пользовался.

Самым сложным участком оказалась дорога рядом с селом Себян-Кюель, где экспедиция наткнулась на вмерзший в лед брошенный грузовик. «Бурлаки» же успешно преодолели водно-ледяное препятствие. Благодаря соей конструкции они без труда выдержали даже погружение под лед на целый метр.

Из-за сложности пути экспедиция не уложилась в намеченные сроки, вернувшись на 3 дня позже. Зато ее участники успели сделать настоящее открытие. В верховьях реки Бытантай они обнаружили места обитания речных выдр. Биологов кране порадовала находка ранее неизвестной популяции этих млекопитающих.

Руководитель экспедиции, председатель совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей, почетный полярник России Николай Находкин назвал вездеходы удивительными и предложил сразу несколько направлений, где их можно использовать.

Руководитель экспедиции Николай Находкин (слева). Фото: пресс-служба МЧС России по Якутии

– В основном вездеходы возят только людей. Бурлак же способен везти агрузило 1,8 тонн продуктов. Это помогло социально-экономческому развитию малых населенных пунктов. Мы посчитали, что благодаря этой машине в Якутии можно было бы на 3-4 месяца увеличить срок зимников и северного завоза продовольствия в отдаленные районы. В ряде случаев заменить «зеленые рейсы». Установить, к примеру, между поселками Удачный и Оленек круглосуточную транспортную связь без дорог и мостов. Сделать доступными для туристов красоты Якутии. Открыть новые маршруты.

Директор компании «Вездеходы «Бурлак» Роман Понкратьев поблагодарил участников экспедиции за испытания техники. Он подчеркнул, что их предприятие собирает эти машины в основном из отечественных комплектующих, как раз для работы при критически низких температурах.

– Якутия – это уникальный рельеф и возможность для нас. Мы заинтересованы в развитии в данном регионе. Считаем, что наша техника будет здесь полезной. «Бурлак» универсален, на его базе можно устанавливать любое оборудование. Для эксплуатанта машина принесет экономическую выгоду, обслуживание и пробег у нее недорогие, – сказал он.

По его словам, «Бурлаки» – выгодная альтернатива малой авиации, которая практически не зависит от погоды, наличия дорог, мостов и аэродромов.

Фото: Эдик Питерский

Председатель Якутского отделения РГО Александр Горохов отметил комфорт и удобство автомобилей. Также он как руководитель территориального фонда медицинского соцстрахования предложил задействовать эти вездеходы в новом региональном проекте «Мобильный доктор».

– В этом году в Якутии стартовал амбициозный проект, когда бригады врачей с медтехникой едут по населенным пунктам Арктики, чтобы проводить медосмотры. Несколько раз в год планируются такие поездки, в будущем эта практика может распространиться на более 200 труднодоступных сел республики. Я вижу, что такая техника как «Бурлак» могла бы быть очень востребована, – подытожил он.

Сейчас якутские врачи добираются до отдаленных сел на вертолетах очень дорого. К примеру, одна такая поездка в Усть-Янском районе обошлась в 1,6 миллионов рублей.

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