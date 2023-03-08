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Спорт8 марта 2023 0:00

Покорительницы пьедесталов. К 8 марта представляем подборку самых ярких спортсменок Якутии

ТОП-10 звезд якутского спорта
Александра ВЛАДИМИРОВА
Коллаж: КП - Якутия

Коллаж: КП - Якутия

Прекрасные и успешные, блеск медалей и кубков для них дороже любых украшений. В Международный женский день «КП – Якутия» собрала для вас список самых титулованных спортсменок республики.

Матрена Ноговицына, шашки

Фото: Спорт Якутии

Фото: Спорт Якутии

Еще в подростковом возрасте она завоевала титул самой юной чемпионки России среди женщин. Многократно покоряла Европу, а затем и мир: сначала среди юниоров (2008, 2009), потом по международным шашкам (2010), а в 2021 году стала чемпионкой мира уже по основной программе.

В августе 2022 года победила в суперматче семикратную чемпионку мира из Башкортостана Тамару Тансыккужину.

За высокое мастерство ей присвоено пожизненное звание международный гроссмейстер.

Анастасия Диодорова, плавание

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Одна из самых знаменитых спортсменок Якутии, которую в родной республике очень любят. В ее карьере уже есть серебро Паралимпийских игр в Пекине 2008 года, а также золото чемпионатов мира, Европы и России. В прошлом году она стала триумфаторов международных Летних игр паралимпийцев «Мы вместе».

Явлется заслуженным мастером спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Сардана Трофимова, легкая атлетика

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Королева марафонов, в этой дисциплине она не раз становилась чемпионкой России, а также завоевала медали на международном уровне.

Мастер спорта международного класса. Долгое время была членом сборной России, с 2022 года выступает под флагом Кыргызстана.

Наталья Леонтьева, легкая атлетика

Фото: Спорт Якутии

Фото: Спорт Якутии

Еще одна якутская звездочка на небосклоне российской легкой атлетики. Считается первой в истории легкоатлеткой, подготовленной якутским тренером Дмитрием Колесовым до члена сборной России.

Мастер спорта международного класса. Является многократным призером чемпионата России по бегу на 3 и 5 тысяч метров.

Мария Егорова, пулевая стрельба

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Спортсменка из Горного района Якутии выступает в соревнованиях среди людей с нарушением слуха.

Чемпионка Европы и России.

Евдокия Каторгина, пулевая стрельба

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Еще один именитый стрелок из Якутии, который выступает среди спортсменов с нарушениями слуха.

Двукратный призер Сурдлимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира и России.

Карина Ефимова, дзюдо

Фото: judo66.ru / Спорт Якутии

Фото: judo66.ru / Спорт Якутии

В свои 20 лет она уже покорила спортивные высоты, такие как первенства страны до 21 и 23 лет, а также Спартакиада сильнейших спортсменов России. Кроме званий чемпионок отечественного калибра, в ее копилке серебро командного первенства Европы среди юниоров.

В прошлом году защитила звание мастера спорта России.

Рената Гаврильева, стрельба из лука

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Двукратный призер Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Мастер спорта международного класса. Завоевала бронзу на дистанции в 10 тысяч метров на чемпионате страны.

Виктория Петрова, легкая атлетика

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Чемпионка России и Летних игр «Мы вместе» по толканию ядра . Также является обладательницей Кубка Беларуси по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Получила приглашение в состав сборной страны после итогов Кубка России, где установила рекорд России с результатом 10 метров 4 см.

Василина Иванова, легкая атлетика

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Призёр Летник игр паралимпийцев «Мы вместе» в толкании ядра и метании диска, чемпионка России в метании диска, в толкании ядра и метании копья.

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