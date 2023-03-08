Покорительницы пьедесталов. К 8 марта представляем подборку самых ярких спортсменок Якутии

Коллаж: КП - Якутия

Прекрасные и успешные, блеск медалей и кубков для них дороже любых украшений. В Международный женский день «КП – Якутия» собрала для вас список самых титулованных спортсменок республики.

Матрена Ноговицына, шашки

Фото: Спорт Якутии

Еще в подростковом возрасте она завоевала титул самой юной чемпионки России среди женщин. Многократно покоряла Европу, а затем и мир: сначала среди юниоров (2008, 2009), потом по международным шашкам (2010), а в 2021 году стала чемпионкой мира уже по основной программе.

В августе 2022 года победила в суперматче семикратную чемпионку мира из Башкортостана Тамару Тансыккужину.

За высокое мастерство ей присвоено пожизненное звание международный гроссмейстер.

Анастасия Диодорова, плавание

Фото из соцсетей

Одна из самых знаменитых спортсменок Якутии, которую в родной республике очень любят. В ее карьере уже есть серебро Паралимпийских игр в Пекине 2008 года, а также золото чемпионатов мира, Европы и России. В прошлом году она стала триумфаторов международных Летних игр паралимпийцев «Мы вместе».

Явлется заслуженным мастером спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Сардана Трофимова, легкая атлетика

Фото из соцсетей

Королева марафонов, в этой дисциплине она не раз становилась чемпионкой России, а также завоевала медали на международном уровне.

Мастер спорта международного класса. Долгое время была членом сборной России, с 2022 года выступает под флагом Кыргызстана.

Наталья Леонтьева, легкая атлетика

Фото: Спорт Якутии

Еще одна якутская звездочка на небосклоне российской легкой атлетики. Считается первой в истории легкоатлеткой, подготовленной якутским тренером Дмитрием Колесовым до члена сборной России.

Мастер спорта международного класса. Является многократным призером чемпионата России по бегу на 3 и 5 тысяч метров.

Мария Егорова, пулевая стрельба

Фото: ЯСИА

Спортсменка из Горного района Якутии выступает в соревнованиях среди людей с нарушением слуха.

Чемпионка Европы и России.

Евдокия Каторгина, пулевая стрельба

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Еще один именитый стрелок из Якутии, который выступает среди спортсменов с нарушениями слуха.

Двукратный призер Сурдлимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира и России.

Карина Ефимова, дзюдо

Фото: judo66.ru / Спорт Якутии

В свои 20 лет она уже покорила спортивные высоты, такие как первенства страны до 21 и 23 лет, а также Спартакиада сильнейших спортсменов России. Кроме званий чемпионок отечественного калибра, в ее копилке серебро командного первенства Европы среди юниоров.

В прошлом году защитила звание мастера спорта России.

Рената Гаврильева, стрельба из лука

Фото из соцсетей

Двукратный призер Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Мастер спорта международного класса. Завоевала бронзу на дистанции в 10 тысяч метров на чемпионате страны.

Виктория Петрова, легкая атлетика

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Чемпионка России и Летних игр «Мы вместе» по толканию ядра . Также является обладательницей Кубка Беларуси по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Получила приглашение в состав сборной страны после итогов Кубка России, где установила рекорд России с результатом 10 метров 4 см.

Василина Иванова, легкая атлетика

Фото: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Призёр Летник игр паралимпийцев «Мы вместе» в толкании ядра и метании диска, чемпионка России в метании диска, в толкании ядра и метании копья.

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