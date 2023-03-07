Готовимся к самому цветочному празднику в календаре. Как выбрать самый красивый букет на 8 марта

На что обратить внимание при покупке букетов в цветочном салоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра Международный женский день, когда мужчины с утра до самого вечера будут штурмовать цветочные салоны. О правилах выбора букетов, которые осчастливят любимых женщин, рассказали в Роспотребнадзоре.

На что обратить внимание в цветочном салоне

Наиболее притягательная часть любого цветка – бутон. Степень его раскрытия – самый легкий показатель срока годности букета. Велик соблазн выбрать полностью раскрытые бутоны, но тогда не стоит рассчитывать на то, что они простоят долго. Скорее всего, они окажутся в мусорном ведре уже через 1-2 дня. Если вы хотите, чтобы букет радовал ваших любимых подольше, то стоит отдать предпочтение полураскрытым бутонам.

Присмотритесь к лепесткам. Если один из них аккуратно отогнуть, и он возвращается на место и принимает прежнюю форму, то перед вами свежие цветы. У застоявшихся растений лепестки выглядят вялыми, слегка подсохшими, не эластичными, могут даже осыпаться.

Самый очевидный показатель свежести букета - это его бутон Фото: Иван МАКЕЕВ

Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко их удаляют, чтобы придать розе более эстетичный вид, но их отсутствие не является свидетельством плохого цветка.

Отсутствие любых искусственных украшений также можно считать показателем свежести. Дополнительная оборка из фольги и другие декорации, о которых клиент не просил, скорее всего, – это просто способ отвлечь внимание от залежалости букета.

В каких случаях вы можете потребовать вернуть деньги за цветы

Покупатель имеет право потребовать вернуть стоимость букета ненадлежащего качества. По закону о защите прав потребителей, продавец заранее должен предупреждать о состоянии и внешнем виде цветов, а также своевременно предоставлять достоверную информацию о товарах (работах, услугах).

Все это относится и к тем случаям, когда заказ происходит через мессенджеры и соцсети. Добросовестные флористы отправляют фото цветов, чтобы избежать недопониманий.

За букет, поврежденный продавцом или курьером, также можно потребовать вернуть деньги.

Источник: KP.RU

Нет оснований для предъявления претензий, если продавец рассказал об особенностях растения и правилах ухода за ним, а покупатель их нарушил.

Если продавец заранее проинформировал о дефекте цветов, и клиент согласился приобрести их, то, получив букет, покупатель уже не вправе требовать возврата сумм.

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