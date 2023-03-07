Хранительницы очага осваивают «неженские» профессии

Елена Теплова. Фото предоставлено героиней материала

Сейчас уже мало кто удивится, увидев представительниц прекрасного пола за рулем автомобиля или даже за штурвалом самолета.

Женщины давно доказали, что им по плечу практически любая профессия. В АЛРОСА, в которой треть коллектива – женщины, подобных примеров тоже немало.

Управлять производством – дело тонкое

У Елены Тепловой очень «вкусная» специальность – технолог хлебопекарного производства, макаронных и кондитерских изделий. Но вот уже 17 лет она связана с совсем другим производством – промышленным. Сегодня она работает на очень ответственном участке – в Центреуправления операциями (ЦУО) Айхальского ГОКа, в ее ведении – обеспечение бесперебойной работы карьера «Юбилейный».

– Я очень люблю свою работу. Здесь у нас аккумулируются все рабочие процессы. Раньше было сложнее, вся информация собиралась вручную со всех специалистов и подразделений. Сейчас в нашей компании идет активная модернизация ЦУО ГОКа. Процесс сбора информации автоматизирован. В диспетчерской установлена большая видеостена, где отражается вся оперативная ситуация.Мы получаем наглядную информацию о производственном процессе в карьере и на фабрике, имеем возможность оперативно реагировать на сбои в работе. Онлайн видим всю технику, которая работает в карьере. При необходимости можем вносить корректировки в рабочий процесс, чтобы он был наиболее эффективным, – рассказывает Елена Николаевна.

Родом она из Пермского края, а в Якутию приехала в начале «нулевых» вслед за мужем, который устроился в компанию в 1999 году. С тех пор полюбила суровый, но очень гостеприимный и самобытный край.

– После окончания школы я поступила в московский вуз на технолога. Очень нравилась выбранная профессия – всегда вкусно пахнет, можно творить и творить. И, надо сказать, что у меня неплохо получалось, поэтому совсем молоденькой меня назначили заведующей производством на хлебозаводе, где я проработала семь лет.

Елена Теплова. Фото предоставлено героиней материала

Потом муж устроился в АЛРОСА, в столярную мастерскую автобазы технологического транспорта, и через два месяца я с сыном переехала к нему. Для меня здесь все было удивительным: холодная зима, насыщенная красками весна, очаровательная осень и очень знойное лето. Наверное, только в Якутии можно в полной мере оценить красоту каждого сезона.

Как только приехала, устроилась сторожем, отработала год. Затем была техником по обработке путевых листов. Потом началась модернизация, поэтому переобучилась на диспетчера в красноярском техникуме, окончила его с отличием, – вспоминает она.

– Елена Николаевна, по сути, от диспетчера зависит вся работа карьера. Вы должны распланировать, направить и проконтролировать. Сложная работа?

– Работа у меня посменная, смена длится 12 часов. В ЦУО нас три диспетчера и один старший, координирующий нашу работу. Сложности работы чаще связаны с технической частью. Но мы только на первом этапе модернизации, это нормально. Дальше, уверена, будет легче.

Наша служба обеспечивает ритмичную работу карьера. Мы руководим вывозом руды, подачи ее на фабрику, контролируем работу буровых станков, содействуем максимальной загрузке самосвалов, а также занимаемся оформлением отчетности.

Люблю свою работу за общение с людьми. Все мы здесь как одна большая семья. Коллектив уже слаженный, но есть и вахтовики, с ними также общаемся, новые знакомства всегда полезны, – рассказывает Елена Николаевна.

В свободное время она любит побаловать мужа домашней выпечкой. Двое сыновей уже вылетели из семейного гнезда. Младший -- студент Пермского государственного университета, выбрал электротехническую специальность, а старший – уже выпускник вуза, занимается автомобильным сервисом.

Дороги Елены Сапига

Глядя на эффектную блондинку, никогда не догадаешься, кем она работает. Елена Сапига – водитель горнотранспортного комплекса Удачнинского ГОКа, ее каждый день можно увидеть за рулем «Патриота». Признается, когда в далеком 1999 году она выучилась на курсах вождения, подумать не могла, что свяжет с автомобилем свою профессию.

Елена Сапига. Фото предоставлено героиней материала

Родилась Елена Александровна в Краснодарском крае, жила в Красноярске, а затем вслед за мужем переехала в Айхал, где поначалу работала на фабрике №10 концентраторщицей.

– Пришла я как-то в отдел кадров, и спросила, есть ли женские вакансии? К тому времени я уже развелась и самостоятельно воспитывала детей. Начальник отдела в шутку спросила, есть ли у меня права. Когда выяснилось, что за рулем я уже приличное время, она спросила: «Может пойдешь водителем?». Так в 2017 году я стала водителем. Надо сразу отметить, что в нашем ГОКе автоледи уже не в диковинку, сейчас нас трое, – рассказывает Елена Александровна.

Стажировал ее Игорь Анатольевич Стратонов, профессионал своего дела, который спокойно и обстоятельно все объяснил новенькой. Куда и кого она повезет, зависит от «путевки», в основном это поездки по карьеру. Также здесь действует производственное такси, и тогда Елена как дежурный возит сотрудников на взрывные работы, к примеру. Если ездит по технологической трассе – обязательно включает мигалку.

– Как к вам относятся пассажиры, увидев вас за рулем?

– Всегда улыбаются. Бывает, сперва внутренне напрягаются, но успокаиваются, когда видят, как водитель управляет машиной. Иногда бывает, что первые минуты пассажир едет молча, а потом уже расслабляется и начинает разговаривать.

– Случались ли нештатные ситуации в дороге? Вы сами можете провести ремонт, поменять колесо, например?

– Конечно, может случиться всякое. Например, один раз отвалился «чулок» на заднем мосту. Его самостоятельно отремонтировать мне не под силу. А вот поменять колесо – легко!

У нас очень хорошо работает Центр комплексного сервиса. Перед каждым рабочим днем проверяют не только мое состояние, как водителя, но и автомобиля. По графику он проходит техническое обслуживание. Поэтому в пути я всегда уверена, что с машиной будет все в порядке. Но, если что-нибудь случится, всегда можно вызвать подмогу, а если нет связи – коллеги на больших машинах всегда останавливаются и помогают,– рассказывает она.

В свободное время Елена любит заниматься, как и многие женщины, рукоделием. Шкатулочкам, украшенным в технике декупаж, радуются многие знакомые, которые получают их от Елены в подарок. Вообще, она любит все красивое, особенно, выполненное в национальном якутском стиле.

– Очень люблю якутскую культуру и то, как трепетно ее оберегают и развивают у нас в республике. Младшей дочке десять лет и, несмотря, на то, что родилась она в Красноярске, души не чает в Якутии, ставшей ей малой родиной. Дать ей выбор, например, куда поехать на отдых, она, не задумываясь, ответит: «Давай дома останемся», – смеется мама.

Сегодня Елена Сапига живет любимой работой. Отношение в коллективе очень теплые, коллеги относятся к автоледи, как признается сама Елена Александровна, по-братски, а это и есть, думается, высшее признание ее как отличного специалиста и большого профессионала.

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