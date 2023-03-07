Обещал вернуть долг с процентами. Суд вынес приговор аферисту в Якутии, обманом взявшему взаймы 61 миллион рублей

Фото: МВД по Якутии

6 февраля Якутский горсуд вынес приговор 28-летнему жителю Якутска Василию Халтанову. Изобретательный мошенник приговорен к четырем годам и семи месяцам колонии. Гособвинитель просил суд лишить его свободы на 10 лет. Об этом сообщает SakhaDay.

О деле 28-летнего мошенника Василия Халтанова мы писали ранее. По версии следствия, молодой аферист обманул 19 якутян, беря у них в долг крупные суммы. Он подыскивал их через знакомых. А при встрече обещал вернуть долг с процентами.

Чтобы рассеять сомнения, он рассказывал, что у него есть крупная сумма денег в южнокорейском банке, якобы заработанная им на криптовалюте. Мол, осталось только дождаться перевода своего капитала с иностранного счёта. В качестве доказательств мошенник показывал поддельные выписки из банка, писал расписки.

Фото: SakhaDay

При этом граждане настолько верили ему, что отдавали не только личные сбережения, но и брали кредиты в банках. Таким способом он обманул 17 человек.

Своих жертв он обманывал, не только беря в долг, но и предлагая им заработать. Например, одному из потерпевших он сообщил, что разработал приложение, которое собирается купить инвестор из Южной Кореи, и предложил вложиться в его бизнес-проект.

В надежде на выгодную инвестицию мужчина передал лжекомпаньону 600 тысяч рублей наличными и оформил кредит на 2,5 миллиона рублей для продвижения вымышленного веб-продукта.

Мошенник изобретал и другие формы «почти легального отъема денег». У знакомого своего одноклассника он похитил почти семь миллионов рублей, уверяя, что они нужны для уплаты комиссии за международные переводы за получение крупной суммы денег в южнокорейском банке. Мужчина вместе с супругой взяли два кредита в банках, заняли деньги у родственников, также отдали ему деньги от продажи автомобиля.

Как же распорядился такими немаленькими деньгами Халтанов?

Он проигрывал их на спортивных ставках в букмекерских конторах, а также тратил на свои нужды.

Следствие доказало 20 эпизодов мошенничества, но как писало «SakhaDay», обманутых гораздо больше, некоторые люди не стали писать заявление о нанесении ущерба. Халтанов признал вину, заключил сделку со следствием и его дело в Якутском горсуде рассматривалось в особом порядке. Но самое поразительное, что на самом деле он виноватым себя не считает.

– Он не испытывает угрызения совести, не понимает, в каком эмоциональном состоянии мы находимся, каково это оплачивать кредит, которым ты не воспользовался. Его родители сказали, что мы сами виноваты, — рассказал один из пострадавших.

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