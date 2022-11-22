Матч мечты: якутский дизайнер «посадил» за шахматную доску Хабиба и Фергюсона

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. Работа @designbyfeo

3D-художник Феоктист Алексеев, подписывающийся как @designbyfeo, представил фанатам UFC свою новую работу — на его картине сошлись в матче за шахматной доской непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Два гиганта мира смешанных единоборств не могут встретиться аж с 2015 года. Четыре раза бой не состоялся из-за травм то одного спортсмена, то другого. В 2020-м встрече помешала пандемия коронавируса. А в 2021 году Хабиб объявил о завершении карьеры и ушел непобежденным.

В прошлом году Фергюсон предложил россиянину сыграть в шахматы. И художник воплотил это предложение в своем фан-арте.

Фанаты, уставшие ждать встречи бойцов, назвали его работу матчем мечты.

«Дайте мне Хабиба против Тони хоть в чем-то, в конце-то концов», — пишет спортивный журналист Чаматкар Сандху.

Это не первая работа Феоктиста, посвященная атлетам. Другие его работы можно посмотреть ниже.

«Весь мир в ожидании этого боя», 2019. Работа @designbyfeo

«Легенда!». Фан-арт, посвященный уходу Хабиба из MMA. Работа @designbyfeo

Но наибольшую популярность, пожалуй, 3D-художнику принесли видео, смонтированные с помощью компьютерной графики. Так, гараж Рика и Морти набрал 1,5 миллиона просмотров, а страшная версия мультфильма «Корпорация монстров» — 1,1 миллиона. Благодаря им за короткое время число его подписчиков в соцсети выросло до 111 тысяч.

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