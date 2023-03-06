Что происходит в Театре эстрады: обвинения иллюзиониста Гольдерова, комментарии директора и Минкультуры Якутии

Фото: afisha.yakutia.ru
В понедельник, 6 марта, в соцсетях и пабликах распространилось видеообращение известного якутского иллюзиониста Алексея Гольдерова, в котором фокусник обвинил руководство Театра эстрады в ущемлении прав своих работников, из-за чего уволились многие именитые артисты.
Так, привели в пример увольнение Чыскыырай, Далааны, Константина Степанова, Лэгэнтэя, Олимпии, Надины Эльпис.
Редакция «КП — Якутия» связалась с обеими сторонами конфликта — Алексеем и директором театра Татьяной Чаранской. А также взяла комментарий у Минкультуры республики.
«Я долго терпел и уволился перед Новым годом, чтобы в новом году начать новую жизнь. У меня есть близкая коллега — Чыскыырай. Она тоже уволилась, ровно неделю назад написала заявление. И мне стало обидно за нее, меня это задело. И я выложил это видео, чтобы в дальнейшем наш руководитель никого не ущемляла. Она никогда не дает человеку высказаться, а сразу перебивает и начинает кричать. Там много было личных моментов, но не буду обо всем этом говорить.
Сейчас режим работы театра поменялся. И многих артистов это не устраивает. Работа идет на износ. И я считаю, руководитель должен уметь находить компромисс. А не так что «если не нравится, пиши заявление». Надо спрашивать «а как это можно сделать?», искать другой выход, «сегодня я тебе иду навстречу, а завтра ты», как-то вот так.
Это все я сделал для того, чтобы она уважительно относилась ко всем артистам, чтобы у них не возникало мыслей уйти из театра», — говорит Алексей.
По его словам, до того как стать директором, Чаранская была прекрасным человеком. Но после назначения ее на должность начался конфликт.
По словам руководителя культурного заведения Татьяны Чаранской, недоволен только сам Гольдеров. И все уволились по собственному желанию. Она разъяснила, при каких обстоятельства ушли артисты.
«Надина Эльпис попала под сокращение в феврале 2020 года, перед пандемией. Тогда из министерства во все культурные учреждения пришел указ. А когда идет сокращение, работает комиссия. Меня в ней не было. Они смотрят на эффективность работы. А у Надины, к сожалению, был низкий показатель. Все выплаты она получила», — рассказала она и пояснила дальше.
Лэгэнтэй ушел заместителем директора Дома культуры имени Кулаковского в начале 2021 года.
Далаана и Олимпия уволились по семейным обстоятельствам. Обе вышли из отпуска по уходу за ребенком, немного поработали, но поняли, что не смогут совмещать работу и дом. И выбрали семью. Тем более у Далааны трое детей.
А увольнение Чыскыырай связано с ее переездом в Москву. У нее российский проект, турне. В воскресенье в театре прошли проводы артистки.
«По поводу Гольдерова, он уволился в декабре прошлого года перед премьерой спектакля. Он был назначен на одну из главных ролей в детском спектакле «Буратино», премьера которого состоялась 25 декабря 2022 года. Далее все новогодние каникулы мы давали по два спектакля в день. Он репетировал, весь его номер был готов, костюм был сшит. Но за неделю до премьеры он написал заявление», — представляет свою версию директор.
Она предположила, что уход Алексея был связан с приездом российского иллюзиониста как раз в дни премьеры спектакля и с участием в его шоу. По всей видимости, речь идет об Илье Ларионове. Он выступил в Якутске с 4 по 7 января.
Замминистра культуры Марина Силина сообщила, что обращений с жалобами в министерство не было.
«Нам не поступало писем ни от кого. Я не могу знать, что там было настолько внутри. Это прерогатива директора. Если бы от него было обращение, мы бы начали проверку. Будет обращение, мы, естественно, ответим. Я вот читаю из каких-то источников. Запрос мы сделали, в эти дни директор даст ответ, посмотрим. А так театр в принципе работает. Он у нас на хорошем счету. Госзадания и все показатели выполняет», — прокомментировала она.
Редакция «КП — Якутия» не делает каких-либо выводов и не принимает чью-либо сторону, а дает каждой стороне высказать свою точку зрения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.