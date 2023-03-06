Что происходит в Театре эстрады: обвинения иллюзиониста Гольдерова, комментарии директора и Минкультуры Якутии

Фото: afisha.yakutia.ru

В понедельник, 6 марта, в соцсетях и пабликах распространилось видеообращение известного якутского иллюзиониста Алексея Гольдерова, в котором фокусник обвинил руководство Театра эстрады в ущемлении прав своих работников, из-за чего уволились многие именитые артисты.

Так, привели в пример увольнение Чыскыырай, Далааны, Константина Степанова, Лэгэнтэя, Олимпии, Надины Эльпис.

Редакция «КП — Якутия» связалась с обеими сторонами конфликта — Алексеем и директором театра Татьяной Чаранской. А также взяла комментарий у Минкультуры республики.

Гольдеров: «Это все для того, чтобы директор уважительно относилась ко всем артистам»

«Я долго терпел и уволился перед Новым годом, чтобы в новом году начать новую жизнь. У меня есть близкая коллега — Чыскыырай. Она тоже уволилась, ровно неделю назад написала заявление. И мне стало обидно за нее, меня это задело. И я выложил это видео, чтобы в дальнейшем наш руководитель никого не ущемляла. Она никогда не дает человеку высказаться, а сразу перебивает и начинает кричать. Там много было личных моментов, но не буду обо всем этом говорить.

Сейчас режим работы театра поменялся. И многих артистов это не устраивает. Работа идет на износ. И я считаю, руководитель должен уметь находить компромисс. А не так что «если не нравится, пиши заявление». Надо спрашивать «а как это можно сделать?», искать другой выход, «сегодня я тебе иду навстречу, а завтра ты», как-то вот так.

Это все я сделал для того, чтобы она уважительно относилась ко всем артистам, чтобы у них не возникало мыслей уйти из театра», — говорит Алексей.

По его словам, до того как стать директором, Чаранская была прекрасным человеком. Но после назначения ее на должность начался конфликт.

Директор Театра эстрады: «Возмущается только один Гольдеров»

По словам руководителя культурного заведения Татьяны Чаранской, недоволен только сам Гольдеров. И все уволились по собственному желанию. Она разъяснила, при каких обстоятельства ушли артисты.

«Надина Эльпис попала под сокращение в феврале 2020 года, перед пандемией. Тогда из министерства во все культурные учреждения пришел указ. А когда идет сокращение, работает комиссия. Меня в ней не было. Они смотрят на эффективность работы. А у Надины, к сожалению, был низкий показатель. Все выплаты она получила», — рассказала она и пояснила дальше.

Лэгэнтэй ушел заместителем директора Дома культуры имени Кулаковского в начале 2021 года.

Далаана и Олимпия уволились по семейным обстоятельствам. Обе вышли из отпуска по уходу за ребенком, немного поработали, но поняли, что не смогут совмещать работу и дом. И выбрали семью. Тем более у Далааны трое детей.

А увольнение Чыскыырай связано с ее переездом в Москву. У нее российский проект, турне. В воскресенье в театре прошли проводы артистки.

«По поводу Гольдерова, он уволился в декабре прошлого года перед премьерой спектакля. Он был назначен на одну из главных ролей в детском спектакле «Буратино», премьера которого состоялась 25 декабря 2022 года. Далее все новогодние каникулы мы давали по два спектакля в день. Он репетировал, весь его номер был готов, костюм был сшит. Но за неделю до премьеры он написал заявление», — представляет свою версию директор.

Она предположила, что уход Алексея был связан с приездом российского иллюзиониста как раз в дни премьеры спектакля и с участием в его шоу. По всей видимости, речь идет об Илье Ларионове. Он выступил в Якутске с 4 по 7 января.

Минкультуры Якутии: «Мы запросили данные по всем работникам»

Замминистра культуры Марина Силина сообщила, что обращений с жалобами в министерство не было.

«Нам не поступало писем ни от кого. Я не могу знать, что там было настолько внутри. Это прерогатива директора. Если бы от него было обращение, мы бы начали проверку. Будет обращение, мы, естественно, ответим. Я вот читаю из каких-то источников. Запрос мы сделали, в эти дни директор даст ответ, посмотрим. А так театр в принципе работает. Он у нас на хорошем счету. Госзадания и все показатели выполняет», — прокомментировала она.

Редакция «КП — Якутия» не делает каких-либо выводов и не принимает чью-либо сторону, а дает каждой стороне высказать свою точку зрения.

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