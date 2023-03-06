Жителя Якутска задержали с крупной партией нелегальной табачной продукции

Фото: МВД по Якутии

Полицейские в Якутске выявили и пресекли факт незаконной продажи табачной продукции, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

44-летний житель Якутска был задержан возле торгового центра по улице Кирова. Он продавал нелегальный товар прямо из своего внедорожника.

Фото: МВД по Якутии

В ходе осмотра салона были обнаружены табачные изделия без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Всего изъято 2 400 единиц табачной продукции на сумму свыше 280 тысяч рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что акцизные марки являются поддельными и выполнены обычной офсетной печатью.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.5 ст.171.1 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Фото: МВД по Якутии

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