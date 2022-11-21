В Якутии провели конкурс красоты для коров

Победительница конкурса Мичийэ. Фото: teleydnt.ru

В Якутии завершился, пожалуй, один из самых забавных и необычных конкурсов красоты, который проводился среди... коров и бычков.

Конкурс «Симэммит мааныкай» (что можно перевести как «Нарядная красавица» или «Нарядный красавец») проводится в республике уже второй год подряд по инициативе Дома народного творчества «Аартык» имени А.С.Бродникова в Телейском наслеге Чурапчинского района.

В прошлом году звание самых красивых досталось быкам-близнецам Оотой и Тоотой из села Баяга Таттинского района. В этом же году конкуренция тоже была серьезной.

Победители прошлогоднего конкурса быки-близнецы Оотой и Тоотой

Чтобы принять участие в конкурсе, хозяевам рогатых нужно было украсить их как можно наряднее и выслать фотографии. Всего за звание самого красивого КРС боролись 25 коров и быков, причем некоторые из них совсем молоденькие!

Собственно, молодость и победила в этом конкурсе. Звание лучшей из лучших завоевала теленок по кличке Мичийэ («Улыбка» по-якутски), ей пять месяцев. Она является помесью якутской и герефордской породы коров, живет в селе Чыамайыкы Мегино-Кангаласского района Якутии. Победа Мичийэ принесла ее хозяйке Степаниде Ивановой приз — 40-литровый бидон для молока.

Фото: teleydnt.ru

Фото: teleydnt.ru

А в номинации «Приз зрительских симпатий» победила корова Сардаана (сардаана — это цветок, разновидность лилии даурской) из села Ытык-Кюель Таттинского района. Красавица получила 1210 лайков!

Приз зрительских симпатий достался корове Сардаане. Фото: teleydnt.ru

А мы предлагаем посмотреть на некоторых остальных участников этого конкурса красоты! Прекрасны все без исключения!

Фото: teleydnt.ru

Фото: teleydnt.ru

Фото: teleydnt.ru

Фото: teleydnt.ru

Фото: teleydnt.ru

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