Фото: скриншот видео

Жители небольшого Наяхинского наслега Якутии стали свидетелями удивительного явления природы — они засняли на видео, как сходятся вместе лед и пламя.

Как рассказала «КП — Якутия» местная жительница, это произошло в субботу, 19 ноября. Сама она его не застала.

Селяне в тот день вышли дружной компанией на озеро Эбэ на традиционную подледную рыбалку. И в этом году кормилица Эбэ показала своим детям настоящее чудо.

Когда мужики пробурили лед на озере, снизу, буквально из воды, начали вырываться языки пламени. Увиденное, естественно, произвело большое впечатление на очевидцев. И они тут же достали камеру.

На видео кажется, что горит сам лед.

Как объясняют ученые, это происходит из-за горючего газа. Летом он проявляется в виде всплывающих на поверхность воды пузырьков, а зимой они образовывают застывшие во льдах пустоты, заполненные горючим газом.

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