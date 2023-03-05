Якутия заняла десятое место в общекомандном зачете на II зимних МСИ «Дети Азии»

Фото: оргкомитет Игр

Вечером в субботу, 4 марта, в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове прошла торжественная церемония закрытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», передает оргкомитет.

Победителем Игр в этом году стал Сибирский федеральный округ с 15 золотыми, 13 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Всего участвовало 19 команд, разыграно 57 комплектов наград.

Какие медали завоевала сборная Якутии на II зимних МСИ «Дети Азии»

Якутия в общекомандном зачете заняла десятое место: у нее одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Единственное золото в копилку сборной принес Николай Копырин — в эстафете дружбы по лыжным гонкам. В его команде были также по одному представителю Уральского федерального округа, Татарстана и Башкортостана.

Николай Копырин. Фото: соцсети

Из остальных наград большинство также были завоеваны на лыжных гонках. Так, в этой же эстафете дружбы бронза у Павла Сергеева. Среди девушек серебро у Полины Николаевой и бронза у Анны Глотовой.

В личном зачете отдельно для девушек и юношей хороший результат показали в спринте Инна Рыбкина (серебро), Вадим Ширяев (серебро) и Вадим Кривоногов (бронза).

Более подробно ознакомиться с наградными листами по лыжным гонкам можно здесь.

Последнюю бронзу принес в сноуборд-кроссе Илья Соколов.

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