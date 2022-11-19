«У уролога нет занавесок, а главврач объявляет закупку дорогостоящего кроссовера с кожаным рулем». Якутян возмутили фотографии поликлиники

Фото: Yakutsk News

Один из пациентов поликлиники №1 Якутска, глубоко разочарованный и уставший, пустил по интернету печальные фотографии медучреждения.

Вот утомившегося, как и сам пациент, вида дверь, по-видимому в кабинет неотложной помощи. А вот грустный проход без двери, безапелляционно закрытый перегородкой. И безотрадная лестница без перил.

Фото: Yakutsk News

«Суровый кабинет неотложной помощи в поликлинике №1. У офтальмолога тоже явно требуется ремонт. И так по всей поликлинике. У уролога вообще нет занавесок, приходится светить пятой точкой прямо на окна Банка России. Плюс еще лестница без перил», — написал посетитель медучреждения в телеграм-канал Yakutsk News.

Его грусть и боль разделили другие пациенты поликлиники, а также больные из других частей региона.

Фото: Yakutsk News

Читатели припомнили, что всего несколько месяцев назад главврач этого медучреждения объявила закупку дорогостоящего кроссовера. Начальная цена — 4,2 миллиона рублей.

По условиям, машина должна была быть укомплектована по самое «не могу»: антенна «Акулий плавник», крепление для солнцезащитных очков, центральный задний подлокотник с подстаканниками, вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, черный цвет, система крепления детских сидений ISOFix, система помощи при старте в гору (HSA), у переднего бампера верхняя часть должна быть окрашена в цвет кузова, а нижняя должна быть черного цвета с хромированной отделкой, хромированная отделку дверных ручек, 17-дюймовые легкосплавные диски, датчик внешней температуры, кожаная отделка руля и т.п.

Прокуратура даже начала проверку. А позже на сайте закупок появилось сообщение, что сделка не состоялась, так как была подана только одна заявка.

Но, по всей видимости, после отмены закупки авто за 4,2 миллиона рублей у поликлиники все равно не нашлось денег на занавеску для уролога.

Отделение Центробанка РФ в Якутске. Окна поликлиники смотрят прямо на окна банка. Фото: 2ГИС

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